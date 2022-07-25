十三世紀初，成吉思汗領導的蒙古崛起。同一時期在中亞一帶，另有一個龐大的帝國「花剌子模」，由於擁有豐富的水資源，因而成為農業高度發達、手工業興盛的強國。

1214年，花剌子模國王「摩訶末」派遣使節團前往蒙古，希望與蒙古建立貿易往來。成吉思汗明白國際貿易的重要性，不僅同意通商，甚至在沿途派遣駐軍保護往來商隊的安全。本來是各取所需、互利互惠的貿易往來，然而在1218年，一支龐大的蒙古商隊途經花剌子模邊城「訛答剌」，守將「亦納勒術」看到商隊攜帶的大量財寶起了貪念，不分青紅皂白將商隊關了起來，再向國王報告，說商隊藏有成吉思汗派的間諜。

國王不明就裡，也未經過調查就信以為真。於是，亦納勒術將商隊成員處以死刑。

成吉思汗得知此事後大怒，派遣使節團前往花剌子模，要求國王將守將亦納勒術交給蒙古究責。不幸的是，花剌子模是比蒙古還要強盛的帝國，國王驕狂自負，不單沒有同意成吉思汗的要求，甚至將使節團的正使斬首，以及燒掉兩位副使的鬍鬚。

沒有鬍鬚對蒙古男人是奇恥大辱，嚴重性比當眾剝光衣服還要令人難堪。看到兩位鬍鬚被燒掉的副使，怒不可遏的成吉思汗親率20萬大軍，浩浩蕩蕩長途奔襲數千里之外，擁有40萬正規軍的花剌子模。

花剌子模一戰而潰，國王倉皇逃命，蒙古大軍所到之處，所有堅固的城堡盡皆遭到摧毀，全國男性俘虜除了工匠，其餘全被處死，50萬女性俘虜則分配給蒙古士兵做為奴隸。

這是一個極端殘酷的戰史，卻清楚說明了一個簡單的事實：自古以來，戰爭總是由少數愚蠢、狂妄的統治階層挑起，然而最後為戰爭埋單的卻是底層廣大、無辜的民眾。

戰爭的殘酷毋庸置疑，避戰本應為所有國家領導人義不容辭的責任。話雖如此，但某些有限、局部戰爭，戰爭的規模可以控制，損害也在能夠承受的範圍之內。更重要的是，戰爭不會傷害到「發動戰爭者」的生命、財產、權力，甚至反而會因為「戰爭時期」而擴大他的權力，給予他上下其手、整肅異己的機會，對於這類領導階層而言，為何不發動戰爭？在他們眼中，對外戰爭是維護國內政局穩定、族群團結、文化提升的一環，犧牲少數人民的生命得以換取此「大我」成果，不值得嗎？

另外，如果戰敗的後果比投降更慘，小國也會勇往直前。特別是決定開戰的那群領導菁英，反正戰敗以後可以溜之大吉，順道把巨額外匯帶走，逃到國外成立流亡政府，繼續為復國努力，繼續吃香喝辣，如此一來，戰爭有何可怕之處？

（作者為海軍前艦長）

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