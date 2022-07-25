最近的「爛尾樓房貸事件」開始在中國蔓延，並把中國房地產市場的問題逐漸地顯露出來，就如2008年美國金融危機爆發之後的系統性重要銀行一樣，大得不能倒（即這些系統性重要銀行按照市場法則，病重纏身，但又不能讓這些銀行倒下，否則會引爆金融市場更大風險），中國房地產市場也是一樣大得不能倒。因為，當前中國的房地產市場同樣是病重纏身，有人甚至形容已經到癌症晚期。在當前這種狀態下，對中國房地產市場不進行化療，房地產市場泡沫破滅只能是時間早晚的問題；但是對它進行化療，房地產市場所有的問題及風險都會暴露出來。

比如，2021年銀保監會推出治理房地產開發商債務問題的「三條紅線」，這項政策本來是成熟市場的一種常識，但立即引發中國許多頭牌房地產開發商的債務危機，導致了一家又一家房地產開發商債務暴雷，並形成房地產開發商的債務危機。而房地產開發商的債務危機則成了最近「爛尾樓房貸事件」的導火線。根據《南華早報》報導，目前中國有四分之三負債最高的房地產開發商未能如期完工交付住房。這就使得這些樓盤的購買住房者不得不以集體的方式出來抗議，以停止償還銀行住房按揭貸款要求的房地產開發商交房。

按克而瑞最新報告，截至7月19日，據不完全統計，中國累計約230個專案業主發布強制停止銀行按揭貸款公告，涉及25個省市自治區的82個城市。儘管與整個事件相關的住房按揭貸款金額大致在2兆元左右，不足整個銀行貸款的1%，但是如果讓該事件任意發展，肯定會引發中國房地產市場更多問題及更大危機，所以中國銀保監會立即出來安慰市場，並提出該事件的解決目標是「保交樓、保民生、保穩定」等。

但其實質就是中國房地產市場大得不能倒的問題，當前中國房地產市場任何一塊短板，其引發的問題肯定不是局部而是整體，甚至於涉及到中國經濟未來走向的大問題。這也就是為何年初中國房地產市場開始下行，中國政府立即從上到下全面無所不用其極的房地產市場政策救市出台。

中國的房地產為何大得不能倒？這不僅在於近20年來房地產成為中國增長及發展最大動力。2003年政府為了彌補由於SARS所造成了經濟下行，國務院立即把房地產業作為經濟發展支柱產業；面對美國金融危機爆發，2008年政府出台了全面刺激住房投機炒作的房地產政策；2015年面對經濟的下行，政府又全面放鬆房地產調控政策，使中國的房地產市場出現了一個前所未有的增長與繁榮。從住房銷售的情況來看，中國房地產商品房銷售總額由2000年3933億元（占GDP比重為4%）、到2009年4兆4355億元（占GDP比重為13%）、到2016年11兆7627億元（占GDP比重為16%）、到2021年18兆1929億元（占GDP比重為17%）。2000年到2021年中國住房銷售金額增長46倍之多，住房銷售金額占GDP的比重也由3%上升17%達5倍多。

如果加上建築業，2021年中國建築業總值達29兆3079億元，如果按照商品房建築總值占建築業比重60%計算，其商品房相關的市值可達18兆元以上。即使按照國家統計局房地產增加值來計算，2020年房地產對GDP貢獻率7.34%，房地產和建築業合計貢獻14.5%。如果再加上房地產對上下游產業的拉動作用，如果其拉動係數為2，房地產對GDP增長作用可達到近30%。

正是因為房地產對GDP增長拉動如此之大，只要當中國經濟增長出現下行時或預測經濟增長將出現下行時，中國政府一定會以房地產作為一種宏觀調控工具，刺激房地產市場需求增長來保GDP增長；反之，如果經濟過熱，又會出台房地產宏觀調控的收縮政策。

比如，今年初政府看到經濟增長開始出現下行，又完全把早兩年提出的不能把房地產作為經濟調控的手段改變，全面啟動刺激需求的房地產調控政策。可以說，中國經濟增長對房地產的依賴性在短期內無法改變，特別是中國對中西部及東北地區來說，房地產對當地經濟的重要性更是無可復加。也就是說，如果中國房地產去勢了，中國的GDP增長也就會失去動能，中國房地產豈能倒下呢？

中國房地產之所以不能夠倒，就在於房地產市場在中國是一種絕無僅有的財富分配機制。房地產成為一種絕無僅有的財富分配機制，首先是從中國的土地制度來說。中國的土地從憲法上來看，是國家所有及農村居民集體所有，但是這種土地所有制度經過《中國土地管理法》這種土地所有制轉為城市政府所有，中國國有土地所有權轉換到城市地方政府土地所有權。而地方政府並非一個簡單的概念而是由一個個權力無窮大的領導所組成，所以，最後國內土地所有權也就轉換為地方政府主要領導人的所有權。

這也就是為何中國不少地方政府的主要領導人貪污是那樣容易，查出貪污的金額越來越大的重要原因。因為土地交易標的越來越大，他們要從中獲得利益輕而易舉。曾記得2008年北京海淀區原區長就因為土地交易一筆受賄5000萬，如果不是舉報出來查無所查。所以，為了擴大地方政府官員的尋租空間，地方政府官員不僅沒有意願改變現有的住房土地制度，反之發展房地產市場是擴展這種尋租空間最好的方式。

因為，房地產市場發展對土地需求的增加立即能夠把死的財富轉化為活的資產，比如土地出賣獲得土地出讓金，並用土地出讓金進行城市建設。這不僅能夠增加政府對整個城市資源的支配能力，增加政府尋租設租的空間，也提供了地方資源金融化的工具。近幾十年來中國的城市基礎設施突飛猛進，很大程度都是與地方資源金融化有關。這意味著增加土地出讓金成為當地房地產市場發展最為重要的上升目標。而地方政府增加土地出讓金或是讓所掌握的無限量的土地在量上出售增長，或是讓土地交易的價格不斷上升。

在一個以投機炒作為主導的住房市場，不是土地價格決定房價，而是房價決定了土地的交易價格。因為只有房地產開發商預期房價還會上漲，他們才有意願進入市場購買土地，否則他們是沒有意願進入市場購買土地的。比如，今年上半年出現了房價全國性普遍下跌，幾乎就沒有民營房地產開發商購進土地。

可以說，在這樣的政策背景下，中國的房地產市場宏觀調控政策，無論是擴張還是收縮，特別是地方政府，都會成為一次又一次推高房價行銷策略。中國政府每一年都會推出一次又一次房地產調控政策，中國各城市越是調控房價則上漲得越快，甚至於不少城市的房價上漲了10倍、20倍了。這意味中國的房價只能漲不能跌，一旦房價下跌，房地產市場倒下，政府的土地出讓金斷流，許多地方政府就可能面臨破產的風險。

一個很簡單例子是，對住房物業稅或財產稅的徵收，成熟市場本來是一個十分平常的事情，政府要推行也是很容易的事情，特別是當前網路技術如此發達的情況下，要推出中國房地產物業稅更是易如反掌。比如，中國個人綜合所得稅說要推行，在兩三年間就完成了，流動的人都容易做到對於固定的住房來說更是容易的事情。

但是，我在2004年就開始對中國住房物業稅的研究，也多次給過政府部門相應的報告。政府部門也早就在重慶及上海進行過徵收住房物業稅的試點，但是近20年過去了，該稅制就是無法推出，關鍵的問題就在於收取土地出讓金與徵收住房物業稅的差別上，在於政府擔心如果住房物業稅是一個比較公平的稅制，會影響房價，會導致房價下跌，會讓房地產市場倒下。

中國房地產市場作為一種財富分配機制，不僅在於讓整個國家的財富短時間轉移到房地產開發商手上（早幾年房地產開發商占整個財富比重越來越高），早期炒作住房者手上（比如國內一些上市公司在2021年底其持有住房市值達2兆以上，這些持有大量高市值的住房，並由此造成了整個社會財富嚴重分配不公），更重要的是中國最有價值住房基本上都在政府各級官員手上。

由於中國的房地產市場本身就是一個政策市場，房價基本上是由房地產政策所左右，而房地產政策從來都不會通過公共決策，而是由各級政府官員所決定。所以，政府官員根本上就沒有意願讓其手中住房市值下降，讓房價下跌的房地產政策根本從他們手上出台。在他們看來，房地產市場根本就不能倒。

還有，中國房地產不能夠倒還與銀行體系有關。2008年以來，過度信貸成了各國央行的常態，中國也不例外，只不過中國的金融市場背景及貨幣政策工具不同而已。比如在朱鎔基總理時代，每年的銀行信貸在1兆元左右，可2022年上半年中國銀行貸款就達到近20兆元，增長達近40倍。而國內商業銀行過度的信貸增長，就是建立在中國的住房市場價格只漲不跌前提上。

近20年來，由於中國房地產市場的價格只漲不跌，商業銀行躺著賺錢，其商業銀行的資產飆升350兆元以上。因為，只要房價上漲而不跌，銀行對房地產市場貸款就不存在風險，商業銀行都會過度性地向房地產發放貸款。比如，商業銀行把住房按揭貸款看成是優質資產，其貸款來者不拒。但是，如果房地產市場倒下，房價出現全國性的普遍下跌，不僅近40兆元的住房按揭貸款存在風險，而且所有的商業銀行住房抵押貸款及土地抵押貸款都存在風險。特別是房價下跌得越厲害，中國商業銀行所面臨的風險則越高。最近國內一些商業銀行風險在暴露出來後，很大程度上都是與房價下跌有關。所以，中國房地產市場不能夠倒，否則很容易傳導到中國商業銀行體系內。

現在的問題是，當前中國房地產市場發展模式已經走到了盡頭，無論是城市居民持有存量住房的總量、城市居民的人均面積、中國住房的總市值（已經超過美國、日本及歐盟三個區域的住房總市值），還是當前中國的房價水準，都已經前所未有。中國的住房市場各個方面調整已經成了必然，否則大得不能倒的中國房地產市場無法前行。

在這種情況下，中國只能讓房地產發展模式從根本上調整，通過經濟槓桿（信貸政策及稅收政策）讓房地產市場真正成為一個以居住消費的市場，而要做到這點就得通過經濟槓桿讓房價水準理性地向消費者回歸，即整個房價水準逐漸向下調整，逐漸地降房價才是唯一的出路。否則，政府還是希望讓全國的房價都頂在天花板來刺激住房需求增長，只會讓中國房地產市場走不遠。最近發生的「爛尾樓房貸事件」就是最好的說明。

（作者為青島大學經濟學院教授）

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