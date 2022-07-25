繼「論文門」事件後，民進黨桃園市長參選人林智堅近日再爆任內斥資12億元改建的新竹市立棒球場，到處都有問題，甚至造成多名球員受傷。以新竹為主場的味全龍球迷強烈要求以選手安全為第一考量；味全龍復出推手魏應充則表示，將由教練提供專業建議，供市府做為改善場地的參考。一個球場搞成這樣，實在是丟人現眼。

地獄球場波及接班人

林智堅的台大及中華大學2本碩士論文涉嫌抄襲，鬧得沸沸揚揚，儘管林智堅的台大指導老師、現任國安局長陳明通、林智堅本人及民進黨相關人士，進行了多次說明以及召開記者會企圖澄清，認為是國民黨負面選舉的抹黑，但社會對此自有公評。「美麗島電子報」最新發布的民調顯示，有41.9%的民眾認為學歷造假或論文發生抄襲，研究生自己應該要負責任，19.0%則認為指導教授要負責。

在碩論涉嫌抄襲疑雲重重之際，又爆出被形容為「地獄球場」的新竹棒球場事端，林智堅是否還適合繼續參選桃園市長，對民進黨而言，已經是個必須慎重考慮的問題。包括前台南縣長蘇煥智、前立委沈富雄和郭正亮，都對民進黨提出嚴正警告，認為不斷出包的林智堅將會成為民進黨年底選情的「破口」。

當初是兼任民進黨黨主席的蔡英文堅持提名林智堅，因此，未來要不要換人似乎也只能由蔡英文說了算。然而，林智堅問題太多太大，繼續拗下去，影響的不只是桃園的選情，由林智堅「欽定」的接班人沈慧虹，恐怕也難逃風暴。畢竟沈的政治資歷及黨內輩份都難以服眾，被提名參選新竹市長彷彿鯉躍龍門，爭議本來就很多，如今林智堅不斷傳出弊端，沈慧虹身為林的接班人，被波及的可能性極大。

何況，民眾黨已決定派出立委高虹安參選新竹市長，出身高科技業的高虹安專業強，在立法院就以極強的戰鬥力贏得高人氣，「雙虹對決」下，只怕底氣不足的沈慧虹勝選機率不高。

更值得關注的是台北、新北市和基隆市的選情。雙北加桃園、基隆被認為是所謂的「首都圈」，因人流、國土開發、交通建設等彼此關聯性高，互動關係頻繁，選情向來有高連動性。台北三腳督殺得難分難解，只要有一個新的變數出現，就很可能會改寫選舉的結果；民進黨新北市長參選人林佳龍本來就是蔡英文亂點鴛鴦譜的結果，參選得很勉強，民調差了侯友宜30個百分點以上，勝算很低。

人設崩壞滾雪球效應

林智堅的論文門和新竹棒球場問題，已大大疏離了中間選民和年輕選民。中間選民在乎執政績效，年輕選民熱愛棒球，林智堅任內花了巨額經費蓋出一座危險難用的棒球場，是可忍孰不可忍？再想到林智堅輕輕鬆鬆取得第一學府台大的碩士學歷，讓無數拚學歷、趕論文的莘莘學子相對剝奪感油然而生。這些負面評價除了讓林智堅的人設崩壞，也會嚴重影響對民進黨的觀感和支持。如此滾雪球的效應，民進黨不可小覷。

針對林智堅論文是否涉及抄襲，台大社科院已組成審定委員會，預計9月下旬提出調查結果；網友盤點至少有21項缺失的新竹棒球場也將在8月展開檢修，對林智堅而言，未來的1個月極為關鍵，從民進黨已開始攻擊主導論文調查的台大社科院院長蘇宏達，可知林智堅陣營也相當心虛。而新竹棒球場問題之多，連同為民進黨籍的中華職棒會長蔡其昌也建議接下來的賽事更換地點舉行，讓施工單位有時間改善，可見連蔡其昌都承認新竹市立棒球場確實不適合進行比賽。

距8月29日至9月2日候選人登記申請還有1個多月的時間，民進黨必須盡快做出是否換人的決定，如果硬是要讓林智堅選下去，不只他個人敗選的機率很高，也將連動首都圈的選情，很可能拖垮民進黨年底的選舉，是否值得，還有待「一切以勝選為目標」的民進黨深思。