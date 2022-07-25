日本核監管機構「原子能規制委員會」上周正式批准福島核廢水排放海洋計畫，當然引發鄰國再次抗議，而蔡政府一如既往的噤聲，顯然所謂「台日友好」的代價相當高。

11年前發生的福島事件是嚴重的核電廠事故，嚴重程度僅次於車諾比事件。輻射外洩對當地的土地造成傷害，同時也影響鄰近海域。經過10多年後，對海洋的負面影響應已淡化，惟此時日本政府要把核廢水排放入海，卻再次引發外界的疑慮。

這次要排放的核廢水，是在事件發生時，持續注水冷卻反應爐內的熔融核燃料棒時產生的汙染水，總量有125萬噸，足以填滿約500個奧林匹克標準游泳池。日本政府說要利用海水把其中的氚濃度稀釋到標準以下，再透過特設的排放管把這些核廢水排放到約離海岸1公里的外海。

對所有鄰國而言，日本這個作法簡直是以鄰為壑，把核廢水排放到國際海域，到底會引發什麼後遺症甚至災難，沒有任何人知道，因為過去並無類似事件可供參考。也因此，這個計畫在公布後，馬上引發大陸、韓國、東南亞國家的抗議，這些國家也曾組成專家團隊前往日本了解與監督。只有台灣從頭到尾不吭聲，頂多在外界詢問時，政府才說會向日本表達關切，非常的「客氣」。

這次日本政府正式核准計畫後，大陸、韓國同樣抗議，痛責日本不顧國際公共利益，台灣一樣保持沉默。蔡政府一直誇稱「台日友好」，顯然這個友好的代價不低。蔡政府只要碰到美、日就低頭，從開放萊豬、核食到如今對核廢水的噤聲，簡直就是一種「從屬」而非平等的關係。