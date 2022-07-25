隨著大陸經濟下滑風險增溫，地方政府債務問題又浮上檯面。近日連續傳出河南、安徽一帶村鎮銀行弊案導致民眾上街抗議、爛尾樓斷供停貸、公務員與教師減薪潮等事件，都與地方政府債務問題脫離不了干係。經濟增長明顯放緩、地方債餘額增加，疊加一再傳出的地方金融風波事件，大陸會不會爆發系統性金融危機，再度引發議論。

大陸債務風險不高

其實，這是過度擔憂了。過去幾次重大地方金融事件，如2011年開始爆發的影子銀行危機、2013年地方融資平台風暴等，最後都證明北京有能力解決，而過程中累積的處理經驗，也是可以憑恃的利器。另一方面，大陸金融及財政體系相對封閉，絕大部分銀行都受到中央及地方政府的直接或間接控制，處理債務危機的成本，可以透過財政或貨幣政策由全體社會來負擔或吸收，讓危機化解於無形。直白的說，在大陸體制下，除非中央財政破產，華爾街式的金融危機不會發生。

以過去地方債務危機的處理經驗來看，中央政府扮演控管者與最後擔保者的角色，並積極運用財政政策，讓地方政府得以繼續舉債，藉此消除市場對地方政府難以償債的疑慮，同時提升債務品質。在這次村鎮銀行與爛尾樓風波中，也可看到類似處理身影。例如，近期大陸財政部、人民銀行與銀保監會共同開會，決定加強推動地方政府發行「地方專項債」，由此來提供流動性並充實中小型銀行資本，就是為了化解地方民眾的焦慮與不安，避免金融體系進一步受到擠兌與斷供停貸衝擊。

值得一提的是，這些作法能夠有效的前提，除了與集權式領導體制有關外，中央政府控制良好的債務更是關鍵所在。根據大陸財政部統計，截至2021年底，中央政府債務餘額為22.5兆人民幣，占GDP比重19.7%，加計地方政府債務餘額30.3兆人民幣，整體餘額比重僅46.2%。相較於歐美先進國家動輒破百的債務占GDP比重，大陸政府債務數據，其實相對優異，也意味著擁有更多的舉債空間與抵禦金融危機能力。

國家信用不容破產

除此之外，大陸政府債務多為內債而非外債，從國家支應與償付能力來看，債務風險本來就相對較低。若不考慮通膨與財政紀律，理論上一國央行可以無限制印鈔來融通內債，因此不需太過擔心債務問題。但相同作法卻無法適用在外債上面，除非可像美國一樣，擁有向全世界收取美元鑄幣稅的權力。日本就是最佳例證，長期以來，日本政府債務占GDP比重一直穩居已開發國家之首，如2021年數字高達257%，但未傳出債務危機，緣由就在於外債占比僅14.3%。

對比日本，大陸外債也相當健康，從下列幾個指標可略窺一斑。2021年底大陸政府外債餘額為2兆7466億美元，占GDP比重15.5%，代表償債率的外債還本付息額占出口收入比重，只有5.9%，兩者都在國際公認安全標準20%以下。攸關短期償債能力的短期外債與外匯儲備比率僅44.5%，連國際警戒水準100%的一半都不到。在在顯示大陸政府債務風險不似外界想像的高，因應債務危機能力比市場預期來得好。

大陸地方債務與金融風險，其實就是國家的信用風險。只要中央政府願意、有能力承擔，不管是地方政府、國有銀行或國企，基本上都不存在破產問題。以現有政府債務數字來看，大陸有本錢因應可能到來的地方金融危機。正因為如此，同樣採行市場經濟，歐美國家銀行可能接連倒閉，進而爆發系統性金融危機，大陸卻不太容易出現。

儘管如此，對日漸升溫的地方債務問題還是不能掉以輕心。火苗剛起就應撲滅，以免星火燎原。需在債務危機初期，就注入流動性或將債務成本社會化，把傷害控制在局部範圍內，以阻止危機擴散導致骨牌效應。