因為桃園市長參選人林智堅論文涉及抄襲，整個社會鬧得沸沸揚揚。台大受池魚之殃，從今起碩博士學生要經過「論文原創性比對」，通過才能畢業。而因為檢舉，台大還組了學術倫理委員會進行審理。問題是該委員會要兩個月才能有結果，曠日彌久。當前社會因為意識型態的對立，時間延宕的結果，信者恆信，就會產生更嚴重的撕裂。既然台大已經採用對比系統作為判斷的標準，當務之急，實在就該用這套系統進行比對，產生結果。如果沒有爭議，雙方政黨可以進行後續的因應，避開一場嚴重的對立。若真的有爭議，再請該委員會進行審理。

論文原創性比對系統主要是查有多少內容與其他論文雷同，因此也廣泛稱為「查重」。過去雖然對岸高校及國內不少學校早已經對畢業論文採取這樣的要求，台大基於自律，一向沒有設計這一關卡。但是《學位授予法》於107年11月修正發布後，第17條規定學生學位論文如有抄襲舞弊等情事，經查證屬實應撤銷學位。因此，縱然有一時的不察，法網恢恢，真相顯露時，還是可亡羊補牢。這也是前面主張的可以立即進行比對，不是什麼法律更改、日出條款或既往不咎。

過去電腦不發達，抄襲不容易。現在因為可以參考的文章、資料多如牛毛，且複製 (Ctrl-C)、貼上 (Ctrl-V) 操作太容易了。因此為防止懶惰學生大量地使用，或是研究者忘了改寫，投稿被檢查出來，廣泛使用論文比對系統還是有其必要性。雖然這也不是完全避免學術抄襲的萬靈丹，卻能對走險者給予致命的一擊，產生嚇阻的作用。

目前台大的查重系統主要有二，分別為iThenticate和Turnitin，此兩者皆是Turnitin公司推出的世界級相似度比對軟體。坊間也有不少其他公司或大陸開發的軟體。本來在台大，iThenticate是給研究人員和期刊經常使用的原創性比對軟體。Turnitin是給教師授課讓學生繳交作業及論文使用的相似度比對軟體。但就像我因為沒有開課，指導學生要畢業，臨時也無法進入Turnitin 系統，因此學校要跟我一樣的教師，幫學生上傳進入iThenticate，進行檢核。

其實不同軟體，結果會略有不同。但是其作法都是比對上傳文稿與系統已收錄資料之間相似性的檢測計算，最後得到全文總重複率。其等於複寫率、他引率、自引率、專業術語占有率之和。複寫率是與其他文獻相同的部分、他引率是引用他人的內容部分、自引率是引用自己已經發表的內容部分、專業術語是指行業用語、法律條文和公理定理等占全文的百分比。但這些如果有經正確標註引用，就不會計入重複率。而判斷的一個關鍵可能是一句話中有連續13個字與發表文獻相同就會被計為重複，這種重複具有抄襲或剽竊的嫌疑。然後以各類顏色標示出上傳文稿與資料庫收錄內容中雷同的文字內容段落，之後可以提醒上傳者檢視是否需要調整文句結構、重新改寫文章內容，以提升文章的原創性。

目前一般博士班論文比對相似度指數需為25%以下、碩士班及碩士在職專班論文比對相似度指數須為30%以下，這個部分最後的生殺大權掌握在指導教授手裡，對其最後報告簽字才能畢業。有趣的是，如果相似度大於或等於50%者，將只呈現「相似度」，不提供報告下載，也不提供線上檢視。因此大於或等於50%者，機器直接當掉，沒有任何爭議。

我也發現軟體比對字串時，校名系名、章節標題文字、各領域專有詞彙與許多常用字句因往昔文章已大量使用而被收錄於系統資料庫中，如在封面、目錄、關鍵字等我們認為不是抄襲的部分也會比對為相似而有套色情形。另外，在資料描述、研究方法介紹、理工科的材料、實驗操作等部分，由於很多內容在描述時都沒有太大的新意，也就可能會產生較高的重複率。因此一般論文總重複率都不會為零。

最重要的是，學生自己踏實做研究，用自己的話寫研究結果，整體的重複率就會低。我目前的學生兩篇是3%及11%，都能順利畢業，我也祝福他們鵬程萬里。（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）