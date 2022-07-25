民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲疑案，沸沸揚揚延燒多日，不僅林智堅個人堅決否認抄襲，民進黨上下也一致定調抄襲案是政治抹黑、選舉奧步。可以預見，「論文門」勢將成為2022九合一選舉，藍綠攻防的主要議題。

有趣的是，某家電視台（東風衛視）幾天前播畢下檔的陸劇「瞧這一家子」，大陸演員張嘉譯飾演的主角「劉立成」，也捲入論文「剽竊風暴」，劇中情節與林智堅案有若干雷同，可謂是巧合至極，只不過，劉立成與林智堅的態度南轅北轍，下場說不定也會截然不同。

張嘉譯在「瞧這一家子」中，飾演一名「不務正業」的大學教授，每天忙於上電視扮婚姻專家，由於忙碌萬分無暇撰寫論文，所以與一位準備升等教授的佟姓副教授商定，佟某幫他寫論文，劉立成則幫佟喬升等的事。

原本以為兩人是魚幫水、水幫魚，一切無礙，未料佟某因為腹中墨水不足，只好上網抄襲，劉立成雖然看過論文，卻因沒時間查證，結果爆出「剽竊」醜行，校方獲知立即停了劉立成的教職，一位在電視上侃侃而談的大教授，立即面臨可能被大學炒魷魚的危機，甚至可能從此斷送作育英才之路。

劉立成為免身敗名裂，乃向校方領導坦承事情始末，並表示將在一周內交出一篇自己親手所寫的論文，同時更願降格去上公共選修課程，從小教員重新開始；校方領導見劉立成頗有悔意，乃同意其所提改過自新方案。劉立成因為誠實面對錯誤，雖然失去了在電視螢光幕前亮相的機會，卻也保住了教職乃至自己的家庭。

這戲是2009年出品，2010年即在大陸播出，亦即是13年前的舊作，情節雖與林智堅論文案有所相似，但我們大可不必懷疑陸方是故意影射或諷刺林智堅與民進黨；至於播出該劇的某電視台，向來也無特定政治立場，尤其在民進黨一黨獨大的時代，電視台更沒必要得罪當道，否則只會自討苦吃，所以這一切就是「純屬巧合」。

若是真要責怪，就只能怪林智堅心太大，連新竹市長都沒做完就要選桃園市長，所以有人看不下去就丟出個「震撼彈」，並且是「雙響炮」的炸彈，但看能否嚇阻林某讓其知難而退，然而，爆料者可能低估了林智堅的「毅力」，也錯估了民進黨對於學術倫理的認知，所以論文案迄今顯然未能嚇退林智堅，也改變不了民進黨支持林某的決心。

其實，論文是否剽竊或抄襲，是有客觀且明確的標準可以依循的，絕非當事人自己或「同路人」或「護航者」說了算，就如日本淨土宗高僧曉烏敏大師所說的「若只唱誦經典，就以為可得阿彌陀佛救渡，絕對是個錯誤。」林智堅的「論文門」，如果真有抄襲，不會因為林智堅及民進黨故意導向政治就可過關。

東漢清官楊震有句「天知、地知、我知、你知」的名言，林智堅的論文有無抄襲？他自己心知肚明，並且還有天知、地知，如果真的抄襲，卻要硬拗到底、死不承認，最後是自己沒了明天，民進黨也一起陪葬了。畢竟，誠實是上上之策，學術如此，為人處世亦復如是！

（作者為作家、資深教育工作者）

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