體育歸體育，政治歸政治，從來都只是口號！因為體育跟政治，向來是一體兩面，從奧運選手進場到奪牌旗幟升起，都是政治權鬥的角力、國家實力的展現。

我們也看得到，確實沒有一個強國，運動表現不好的。1980年代，蘇聯拿的獎牌總是與美國在伯仲之間，東西德加起來甚至還超越過美

國好幾次，但現在日耳曼民族表現就差得多，去年東京奧運美國排名第1，德國只排第9。

台灣從來不是體育大國，但籃球與棒球觀眾數以百萬計，羽球、桌球、舉重、射箭等項目更能在國際比賽屢創佳績，戴資穎更曾蟬聯世界球后213周！只不過，擅用政治力的「造局者」，例如棒球協會理事長辜仲諒與PLG執行長陳建州，歷年來畢竟是少數中的少數，造成台灣單項職業運動發展、國際大型賽事舉辦、運動人才基層培育、競技科學導入應用、企業贊助行銷推廣、各縣市場館建設翻新等，球迷總是不能有太高期望。

24日剛落幕的台北羽球公開賽，雖然周天成與戴資穎成功把冠軍留在家中，但已經被海外抵台選手譙翻天，從場館動線到防疫作為，都讓羽協成了眾矢之的。

陳水扁擔任台北市長時，球迷們就吶喊求問，中華職棒何時能在大巨蛋開打？20多年過去了，台北市還是沒有像樣的場地，中職只能一直窩在「社區型」的天母棒球場，擴建後的內野也只有1萬個座位。至於在新北，1997年落成的新莊棒球場，雖然富邦悍將砸了上億進駐整修，但1.2萬席是先天局限，容納人數遠低於台中洲際棒球場與樂天桃園棒球場的2萬席。

洛杉磯道奇隊主場，有5.6萬席觀眾座位，是目前世界上座位數最多的棒球場。日籍球星大谷翔平的天使隊主場，也有超過4.5萬席，雙北的兩個球場所有座位加起來，還沒有人家的內野多！

整建新竹市立棒球場與地下停車場，總計投入12億元公帑，但開打後兩天傷了4位選手，場地坑坑疤疤加上觀眾席落漆，讓前新竹市長林智堅不得不公開致歉，更重創他的桃園市長選情！新竹棒球場在1976年落成，比多數球迷年紀都要來得大，且位在新竹鬧區，周遭大樓林立，讓球員的打擊與守備視線大受影響，改舊衣確實難過買新衣。

政府場館出讓給職業球隊OT營運已成趨勢，也不是沒有成功的範例。位於竹北的新竹縣體育館，近兩年在PLG新竹街口攻城獅籃球隊進駐後，僅投入1500萬元，就把蚊子館打造成PLG連續兩季最佳主場。場場爆滿的球迷，不僅新竹縣長楊文科樂於擔任「安西教練」，投入年底選舉的參選人們也都場場報到打卡，親身觸及年輕選票。

球隊與聯盟願意花錢投資軟硬體，提供給球迷更好的觀看體驗，有人潮願意購票入場，球隊與聯盟才有利可圖，這才是體育產業的商業飛輪正循環！這也難怪在PLG一炮而紅後，辜仲諒隨即與國揚集團主導T1聯盟成立。台灣如今有多達17隊職業與半職業籃球隊，也大力推動主場制度，就連中原大學與嘉南藥理大學校內的老舊體育館，都有球隊青睞投資翻新。

職業化的球隊與賽事舉辦，是台灣體育產業困境的主要解方，不能再靠公部門與各單項協會了，一切真的都要從「錢」出發！有了成熟的職業運動環境，才有舉辦亞運與奧運的基礎。只不過，日本作家村上春樹曾經形容，奧運已成為權力和利益的溫床！台灣如想籌辦奧運，更會引爆兩岸政治角力呢。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）