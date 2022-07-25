經濟部能源局日前公布了《110（2021）年度全國電力供需資源報告》，顯示蔡政府的電力能源政策有2個跳票及2個危機。

2個跳票，其一是，2030年的電力結構承諾確定跳票，也就是綠電20%、煤電30%、氣電50%的電力規畫無法達成。其二是2050淨零碳排做不到。

2個危機，一是用電不斷成長、超過預期；二是2022、2023、2024連續3年的備用容量率都不足15%，所以都會缺電。

根據報告，2021年度的發電量為2909億度。發電量的成長幅度僅約 3.9%，比電力消費成長的4.5%為低，也就是說電力生產不及消費增加得多。其中，氣電37.2%、煤電44.3%、核電9.6%、綠電6%。火力發電合計81.5%，較2020年度的80.7%增加了0.8個百分點。綠電部分不但進度嚴重落後，且政府新訂的目標仍然是一場騙局。

經濟部去年提交新的發電規畫，2025再生能源占比從原本的20%降至15.1%，表示蔡政府的能源政策已經跳票，這還不打緊，事實上，15.1%這個數值也是唬爛。綠電發電比從2015年的4.1%增加至2021年的6.0%，花了6年的時間只成長了1.9個百分點，以這麼緩慢的成長速度，要在4年後由目前的6%增加到2025年的15.1%，根本就是天方夜譚。遑論根據前述《全國電力供需資源報告》，預估2027年再生能源占比達21%，2028年為23%，肯定是做不到的。經濟部提出這樣的規畫，不心虛嗎？

2021年度火力發電占比增加，顯然碳排也不可能下降。該報告顯示，2020年的電力排碳係數是0.502公斤/度電，2021年度不降反升至0.509公斤/度電。事實上，行政院訂的2020年度電力係數目標是0.492公斤，2021年度則是0.482公斤，所以電力減碳進度已連續跳票。電力排碳係數意為電力生產過程中，每度發電量所產生的二氧化碳排放量，這跟發電結構使用的燃料有關，台灣火力發電占比不斷上升，電力排碳係數當然會提高，國家溫室氣體排放量也就增加了。

2021年燃煤電廠發電成長了33億度、燃氣發電成長44億度，再加上核二1號機停用又減少了37億度的潔淨電力，因此電力排碳係數越來越高。照這樣的趨勢發展下去，核二2號機將在2023年除役、核三1號機將在2024年除役、核三2號機將在2025年除役，清潔能源越來越少，2050真的能夠達到淨零碳排嗎？這是蔡政府繼2025非核家園之後的另一謊言吧。

根據前述《全國電力供需資源報告》，2021年全國電力消費量約 2834億度，較2020年大幅增加了4.5%，也遠高於2012年至2021年年均成長率的1.6%。而綜合各項因素，行政院預估2022至2028年度的用電需求年均成長率仍將明顯高於前述10年年均成長率的1.6%，請問經濟部，電要從哪裡來？要知道，再生能源的成長明顯無法補足核能機組停機的缺口。根據統計，1部核二機組除役半年所減少供應的電力，比再生能源1年增加的電力更多。

《2021年度全國電力供需資源報告》已經預告了，蔡政府的電力政策將會讓台灣繼續承受高碳排與電力不足的苦果；台灣更將是地球氣候變遷與人民健康惡化的兇手。