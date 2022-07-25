「君者，舟也；庶人者，水也。水能載舟，亦能覆舟。」這本是孔子與魯哀公的一段對話，魏徵和唐太宗曾多次引用，遂成就「貞觀之治」。後世執政者多能琅琅上口，但真能引為圭臬遵行不殆者，就少之又少。這驗證了「殷憂而道著，功成而德衰；有善始者實繁，能克終者蓋寡。」非但帝王如此，民主政治亦復如是。

民進黨赤手空拳起自民間。創黨初期如余登發、黃信介等前輩，都是直率強悍、草根性強的人物，出錢出力來捍衛「民主進步」的理念。他們草鞋vs.皮鞋，汗衫vs.西裝，就這麼帶動風潮、打下民進黨的江山。但是前人種樹後人乘涼，乘涼之人卻不念種樹者辛勞，只貪戀纍纍碩果。

2000年陳水扁擔任總統，8年後下台、入獄，歷史定位是「貪汙」。自詡出身三級貧戶的總統，執政後卻無視民間疾苦，只為子孫「拚經濟」。政績是瑞士檢方認證的「海角七億」、國泰世華保險室裡的13億、一團亂絲的國務機要費等。也許，其中有部分款項佐證了陳幸妤說的「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」但卻沒看到任何一塊錢用在憐老恤貧、賑濟貧戶。

2016年蔡英文擔任總統，她的第一道命令是「謙卑、謙卑、再謙卑」，這句話很快就成為當年最大的笑話，於今尤甚。

她連續出招：不當黨產、轉型正義，不但崩解國民黨組織，也擊潰國民黨黨魂，「去中課綱」更確保下一代異質化國民黨。她用NCC掌控媒體，又用1450掌控網路，確保自己的無敵聲量。她用人唯親，活脫脫就是宋朝范仲淹所作的《百官升遷次序圖》。她要確保自己下台後的影響力，選舉提名「英系為王」，她力排眾議，讓「小英男孩」們順利上位。

如此6年，順風順水，如今民進黨誰還記得謙卑為何物。看看最近民進黨參選人的霸道作風，早已不將人民看在眼裡。

日前陳時中赴龍山寺「道歉」，作為參選台北市長的起手式，嘴上喊出「以民為先」的口號，卻漠然坐視警衛拉走現場嗆聲的民眾，渾然未覺那人正是選票的主人；接著，桃園市長鄭文燦陪苗栗縣長參選人徐定禎在白沙屯拱天宮上香祈福，卻放任廟方趕走正在向神祈願的婦人，欺人且欺神。鄭文燦明明在市長官邸陪桃園市長參選人林智堅逐桌敬酒，卻硬說這是私宅，不違反防疫規定。如此公然挪用公家身分、公家資源助選，鄭文燦對得起桃園市民嗎？

最近網路流傳一張台北羽球公開賽頒獎的照片，「戴資穎4度奪冠追平賽史紀錄，賴清德親自頒獎」。但照片上站在第一排正中的焦點卻是副總統賴清德，冠軍得主戴資穎反而成了第二排的人形看板，被網友諷刺「以民為先」到哪去了。

以上不正是民進黨版的「以民為先」！民進黨已然「功成而德衰」，那，年底選舉，民意將「載舟」還是「覆舟」呢？（作者為中華語文教育促進協會秘書長）