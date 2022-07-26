「成長的過程沒有『容易』兩個字。可當你選擇了熱愛的事情，一切就都變得值得。學習、工作、創業都是如此。」21日至22日，2022兩岸青年峰會在北京舉行，來自中央民族大學的台灣學生林家萱身著漢服為峰會作主題分享時如是說。

頭戴五鳳冠，身穿琵琶袖短襖，搭配漢服經典的馬面裙，這位24歲女生一登台就「驚艷」了全場。她在演講台上說起自己在大陸的發展經歷：2020年到中央民族大學舞蹈學院學習，此後便醉心於傳統文化與民族舞蹈，去往雲南、青海、內蒙古等少數民族聚居地區采風考察，並積極投身兩岸青年交流事業。

此次並非林家萱第一次身穿漢服出席活動。今年2月北京冬奧會期間，作為北京冬奧城市志願者的她，特意在農曆虎年元宵節當天身著紅色漢服，站在海澱紫竹院公園門前和民眾一道喊出「冬奧加油」的口號。她說，想在助力冬奧的同時為大家帶來一點年味，祝願大家都紅紅火火。

這份對漢服與傳統文化的熱愛，延續到了林家萱將要開啟的創業項目。她計劃依托非物質文化遺產等傳統文化，推廣漢服、香道、點茶等相關文創產品。

在近期出台的一項政策助力下，林家萱的夢想得以落地——7月5日，她申領到個體工商戶營業執照，成為3月新政策發佈後首個在北京拿到這一證件的台灣青年。

3月16日，國務院台辦等部門聯合印發《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》。林家萱認為這對有創業夢的台青來說是「很好的機會」，便開始著手準備材料。

「帶上台胞證、居住證、申請書等材料，去到海澱區政務服務中心，10分鐘就完成了所有手續。」拿到營業執照和副本後，林家萱感歎於手續辦理的「高效」，同時感覺自己對未來的想像不再是空談一場，「心中的一塊石頭落地，可以好好搞事業了」。

國務院台辦發言人朱鳳蓮曾介紹，相較於設立公司，個體工商戶申辦只需1人，沒有註冊資金要求，納稅額也小，這種「輕騎兵」「漸進式」的創業模式非常適合台青起步創業，慢慢適應市場和環境，從小做大。

「北京是一個蘊含古意又朝氣蓬勃的都市。」林家萱說，在這個傳統文化與現代文明交相輝映的地方，她找到了自己的路。（朱賀、李雪峰/中新社記者）

（本文來源：中國新聞網，原題《台灣女生林家萱：成功申設個體工商戶，在北京找到自己的路》）