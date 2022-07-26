1937年7月7日盧溝橋事變揭開了全面抗戰的序幕，七伯父劉秉彝（譜名賢波）高中畢業後，投筆從戎進入黃埔軍校二分校通訊科就讀。兩年多後自軍校十七期結訓分發到第九戰區，隨即投入第三次長沙會戰。

後來在美軍顧問團的指導訓練下，英文能力嫻熟，藝高膽大的七伯獨自帶了發報機等通訊裝備，潛入日本占領區的湖北省長江邊上，監視記錄在長江中游日本軍艦航行的動向，七伯且為中美空軍混合團（暱稱飛虎隊）的地面聯絡官，負責指引空軍飛行員炸射日軍地面的設施。其間也曾發生抗日諜報劇中的情節，七伯的電台被日軍偵破，七伯和敵後游擊隊抄起輕兵器與小股日軍應戰脫身的驚聳畫面，不過七伯均能化險為夷度過難關。

抗日勝利後隨之而來的國共內戰，又將全國捲入了戰火之中。在1948年底，共產黨的部隊基本上已經取得華北地區的控制權。七伯的部隊奉命在南京大校場接受檢閱，這是蔣介石總統下野前在首都南京最隆重的一次軍事展演。當時在南京就讀高中二年級的父親，也趁此機會與七伯會面，談及局勢的逆轉，不勝唏噓，豈料這竟是兩位堂兄弟今生最後一次相見。次年，時任陸軍102師通信連長的七伯父，決意脫離戰場解甲歸田，在舟山群島的金塘島，率領部隊放下武器，最後他隻身回到湖南老家務農。「解放後」如火如荼的政治清算又將他扯入了漩渦，他最後被下放到黑龍江省，到了1985年平反之際，七伯已垂垂老矣！

2015年，中華民國馬英九總統為紀念抗日戰爭勝利70周年，決定「複製」1945年曾經發行的抗日勝利紀念章，頒給參與的抗日將士或遺族。我聞訊連忙聯繫在廣州工作的七伯長孫，請他匯整能夠蒐集的訊息，以已經仙逝的七伯劉秉彝直系血親之名義，申請紀念章一隻，承蒙中華民國陸軍總部，對於滯留大陸的前國軍抗日將士的身分從寬認定（因為經過大陸歷次的政治運動，許多抗日英雄的證件照片都已銷毀），紀念章和證明書一併核發了。

當我收到侄兒寄送的紀念章和證書相片時，心中莫名的激動湧上心頭，七伯當年捨我其誰的愛國情懷，總算沉冤得雪，而這遲來70年的紀念章帶來的哀榮和肯定，也得以告慰七伯在天之靈，並且將永遠作為傳承的紐帶，將七伯傳奇的抗戰經歷，一代又一代的訴說下去。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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