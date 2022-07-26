日本防衛省統合幕僚監部7月25日晚間公布，中共TB-001型無人偵察/攻擊機從早上至午後，由東海經宮古海峽空域，進入西太平洋向西飛行抵近台灣東部空域，盤旋後續向南飛行，往巴士海峽。另我國防部晚間公布共機運-8技偵機與殲-11機各1架，在台灣西南國際空域警巡。中共無人機首次突穿第一島鏈繞至台灣東部空域，引發台日軍方高度關注。

當日午間日本眾議員鈴木馨祐抵台訪問，適逢我「萬安45號」防空演習（13時30分至14時），26日將出席「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」，與台灣立法委員和美國國會議員同場對談。

25日清晨5時30分，空軍花蓮基地F-16V升空在台灣東北及東部空域，掩護新竹幻象戰機轉場至花蓮佳山基地，開啟我「漢光38」號（至29日）演習序幕。今年國軍演習置重點在今年針對「戰力保存、整體防空」、「聯合截擊」、「聯合國土防衛」等要項進行操演。

首先，查詢中共TB-001型無人機「雙尾蠍」首款為民間商業版，2017年是由中共成都611研究所分支機構四川騰盾科技公司研製而成。2019年完成軍用型首飛，具備「偵（察）打（擊）一體化」功能，最大航程6000公里，滯空時間長達35小時。

其次，依據TB-001型無人機飛行航跡、盤旋位置，21日中共東部戰區海軍情報偵測船795船，由東海經釣魚台附近海域向南，過台灣與日本沖繩縣與那國嶼間向南，23日經花蓮豐濱外海約44海里處向東南方移動，24日運8反潛機由台灣西南經巴士海峽抵台灣東南國際空域後折返，24至25日共軍運8技偵機在台灣西南國際空域活動，以及前述機艦具有監偵任務特性等，推斷前述共軍機艦針對我「漢光38」號演習期間，對我花東地區、屏東地區、巴士海峽進行情報蒐集任務。

最後，據媒體報導共軍情報偵測船795雖然早已脫離我軍監控範圍，然因電子偵蒐距離是觀通距離的兩倍，相信前者，在25日後續幾天仍在台灣周邊海域活動；期間共軍仍會派遣特種機型、以及可能有海測、科研船，與具有遠洋情報偵蒐的大型漁船在我周邊空域進行監偵任務，我方必須謹慎小心對岸「電子戰」提前到來。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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