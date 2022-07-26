在中美大國對決的地緣政治板塊傾軋之際，鴻海集團一腳踩進了最敏感的地雷區，鴻海持股84％的中國上市公司工業富聯，以53.8億元人民幣參加了紫光集團的股權重組，成為中國半導體國家隊的成員，工業富聯的投資需要獲得台灣投審會的准駁，而且時機剛好遇到美國參眾兩院即將審核通過「晶片法案」（CHIPS Act），明訂若獲得補助在美建廠，未來10年禁止在中國新建、擴建先進半導體製程工廠。中美兩方有你無我的壁壘分明，夾在中間的台商原本的模糊地帶日益緊縮，此時鴻海參加紫光股權重組，瞬間成為雙方槍口同時鎖定的目標。

如果排除地緣政治傾軋的敏感地雷，我們從已公布的架構來看這個投資案，這只是一個相對簡單、對鴻海集團來說進可攻退可守，風險不大且頗具潛力的策略投資案。

工業富聯是上海股票上市公司，本身財務健全，第一季帳上現金將近800億元人民幣，淨值更高達1,228億元人民幣，可以輕易完成一筆53.8億元的投資，如果再加上取得政策優惠的銀行貸款，財務的報酬率更能顯著提升。另外，工業富聯透過三層架構成為紫光集團股東，轉投資100％的中國興微基金、再轉投資廣州晟粵時僅取得48.9％的股權，使得這筆投資成為沒有控制權的財務投資，最終工業富聯的53.8億元僅佔紫光集團股權的9.8％，沒有指派董事的權利，嚴格來說，現金充沛的工業富聯只是被拉去提供資金的「金主」。

當然，由中國國務院主導的紫光股權重組，重組中國半導體國家隊，新股東各有任務，不會只是單純的金主。鴻海是全球最大的科技產品組裝集團，是中國雇用員工人數最多的科技廠，近年也積極打造半導體事業，在半導體製造、封測、設計、設備等領域都有涉入，參加中國國務院組成的半導體國家隊，對鴻海未來不論是在新產品的組裝、設計、開發都有一定的商業潛力，相對的，紫光集團也因為工業富聯的入股，團隊產品取得組裝產能的保證，在企業策略上屬於雙贏的布局。

鴻海近年大力投資電動車生態系，半導體是電動車決勝的關鍵所在，有意在中國市場大展鴻圖的鴻海，當然不能自外於紫光集團，但是在中美脫鉤的大架構下，鴻海能不能雙面投資，同時在中國、以及中國以外的電動車市場立足，或是只能在中、美兩個市場之間擇一站隊，這是各界高度關注的議題，也是鴻海集團董事長劉揚偉與經營團隊最大的考驗。

當然不只是電動車，所有具有高度潛力的新科技產品，不論是AI-IoT智慧物聯網、雲端伺服器、高速處理資料和執行複雜計算的高效能運算（HPC）、乃至被視為未來十年主流的Web 3.0與元宇宙相關的領域，鴻海都必須同時面臨中國與美國市場的選擇，而這些前瞻主流產品，每一項都必須使用先進半導體，都會面臨中美霸權爭鬥的嚴苛政治檢驗。

在中美半導體兩軍對陣，彼此壁壘分明的大環境下，鴻海要成為雙方都可以信任的夥伴，難度極高。對台灣投審會來說，最簡單的裁決就是駁回鴻海的投資申請，向台灣廠商與美國政府表明，禁止台灣廠商參加中國半導體產業的政策立場，這是民進黨政府表態的最佳機會。如此，無法進入中國半導體國家隊的工業富聯，如果還要在中國電動車與新興科技的領域繼續開拓，就必須避開股權投資，轉由其他敏感度更低的商業策略來完成。

但是投審會如果能夠從協助台灣產業發展的角度來思考，降低政治因素的權重，附條件核准則是看似複雜，最終卻能多贏的選擇。鴻海集團的外資股東與半導體界的專家，大多認為此項投資有利於鴻海長期發展。實務上，鴻海是半導體產業的後進者，投資紫光反而有機會快速提升鴻海集團的半導體團隊實力，如果鴻海能夠確保來自美國客戶的機密資訊不存在流入中國的漏洞，或是反向確保中方的機密不會流出給美方，鴻海將獲得一個在中美兩個市場同步發展的選擇權，這不只對鴻海有利，也有利於其他仍在中國大量生產、創造台灣股市價值的台灣上市公司。