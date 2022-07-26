陳時中的競選團隊一周內就整軍完成，反觀蔣萬安的競選團隊已經過了兩個月，才剛剛公布成員名單，不免令人擔憂。泛藍支持者，絕對不要小看陳時中的爆發力與意志力，民進黨本次鐵了心要奪回台北市，才會特意派出具有全國知名度但充滿爭議的陳時中來參選，當新聞媒體所有的話題性都在陳時中身上時，就是要將蔣萬安與黃珊珊徹底邊緣化！

從蔣萬安競選團隊的困境，就能看出國民黨內部的矛盾與分裂未見修復，從四大公投案到台中第二選區補選到萬華立委罷免案，國民黨各山頭派系各懷鬼胎，眼睜睜看著自己的友軍被民進黨一個個殲滅，故國民黨嚴重派系整合問題，終將成為蔣萬安之選戰阻力！

且現階段各方民調看起來蔣萬安都是領先群雄，但細細探究，蔣萬安領先的幅度很小，甚至是在誤差範圍之內，並且黃珊珊和陳時中的民調還在緩步上升，但蔣萬安的民調卻漸漸下滑，距離選舉還有三個多月，整體選戰還充滿變數，蔣萬安民調不容樂觀！

且若是從蔣萬安的從政經歷來細究，就會發現其從政經歷太過淺薄，對比黃珊珊長期之民代經歷與市政服務歷程，就可以很快的對比出蔣萬安對台北市市政議題不熟悉，日後是否可以快速的銜接柯P的市政規劃，整體而言還是有待商榷？！

近日多次民調當中，黃珊珊都能拿下約20%上下之支持度，此外厭惡藍綠的民眾只會越來越多，故黃珊珊的支持率只會持續攀升，這塊厭惡藍綠的群眾不會走回頭路，故其選票將無法轉移至藍綠的候選人身上，這些鐵粉支持群眾，是無法被「棄保」此劣質的說帖所影響的！今日台北市長選戰就是標準的「三足鼎立」態勢，三位市長候選人的民調都在誤差範圍內，誰輸誰贏都在未定之數！

有很多政治評論員都會特意說本場選戰的最終關鍵就是「棄保」，但筆者對此說法非常的不以為然，台北市的選民眼睛是雪亮的，黃珊珊副市長就是最認真且最適合的市長候選人，透過政績與努力來爭取每位選民之認同，這才會是「選賢舉能」之真正目的，絕非是透過「棄保言論」來爭取支持，讓選民含淚投票！這不會是真正的民主真諦！

而且若是以市政無縫接軌的角度來看，擔任過多屆議員，更擔任過台北市副市長的黃珊珊，絕對是可以繼承柯Ｐ的施政藍圖，扛起繼續建設大台北之重責大任！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※