前新竹市長、年底九合一選舉的桃園縣長參選人林智堅，目前已成為台灣最紅的人。他在中華大學以及台大碩士在職專班所撰論文涉及抄襲，迄今已是鬧得沸沸揚揚，難以終止。林智堅為自己辯解或綠營學術界人士及民意代表為其護航的則是一個接著一個。殊不知這些看似幫林講話的言論，卻不經意的讓雪球愈滾愈大、漏洞百出。

首先是林在台大的論文指導教授，也是現任國安局長陳明通，早在7月初就先跳出來擋子彈，為論文抄襲案澄清；指出「是我徵得林智堅的同意，把林的民調資料給余正煌用，是余拿林智堅的資料寫論文…怎麼寫也是我先指導林智堅」。既然林在前面，余隨後跟上，這不擺明余才是抄襲者嗎？但余先林畢業，使本案成為羅生門。

近日陳明通又發出4千字長文，強調「林與余兩個人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，在『操作性定義』當然會完全一樣，這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題。這些相似跟我的教學及指導學生論文寫作有關，外界認為文字相似、語法相同就是『抄襲』，這完全是『去脈絡化』的說法」等等極為經典的「專家觀點」，但已經傳為杏壇「笑話」。

貴為全國情治機關龍頭的陳明通，在論文門事件爆發後，竟然不知道「讓子彈先飛一會兒」的道理；過早出手反而是「一出手就毀掉兩個學生」，甚至也賠上自己的名聲。同時，迄今也才讓大家知道，陳教授在1995年到2022年期間，竟然能指導173份碩博士論文，讓其他教授驚為天人、甘拜下風。再說學生大多是綠營人士，竟不懂得要「迴避」。當然，陳已成為台灣的多產教授，用「桃李滿天下」形容陳明通也當之無愧。

其次，正當陳明通幫倒忙的糗事尚未落幕之際，接著又發生民進黨「黔驢技窮」的事。日昨幹事長鄭運鵬召開記者會，指控台大社科院院長蘇宏達，「未審先判、政治立場偏頗」，不適格擔任林論文案審定委員會召集人，並要求蘇迴避。殊不知蘇只是召集人，委員會要有三分之二以上委員出席及同意，才能認定論文違反學術倫理。再說，量蘇教授也沒有像民進黨那種「一手遮天」或者「一人說了算」的本領。

民進黨人似乎完全不懂「沉默是金」和「欲蓋彌彰」的哲理，深諳此理的倒是現任調查局新竹市調查站的余正煌；即使各界千呼萬盼，迄今都不出面澄清。其實余乃是「啞巴吃了黃蓮」最可憐的當事人。許多人認為余還在「思考」如何面對此事，惟飽受折磨的他正面對人生中最大的「兩難抉擇」。

「屋漏偏逢連夜雨，行船又遇打頭風 」，萬萬沒讓人想到的是，論文門事件還燒得正熱之際，卻又發生了耗資12億元改建的新竹棒球場，出現粗製濫造的醜聞。看來林智堅的命和運真是不好，雖然有上自蔡英文，下至民進黨「有識之士」的加持，但「愛之適足以害之」的劇碼正在上演，已陷入洪流的林智堅要能安全游上岸，恐怕是難上加難。（作者為大學英文講師）

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