我們規劃及建築學門的倫理，堅持在興建工程的前、中、後期一定要請教該領域的專家或使用者，來幫忙檢視工程品質與驗收，畢竟這工程最後都是要服務這些使用者。最忌諱重視形式上的美觀，而忽略使用者的感受。

比方說：興建劇場的時候，要請演員當顧問。興建音樂廳的時候，要問歌手，表演的時候需要什麼。興建棒球場，當然要請球員跟球迷來提出使用需求。

我推測林智堅不是棒球迷、也很少在看棒球，更沒有在興建棒球場的時候請問專家。林智堅每週一都會保留整個下午，召開重大工程會報，所有新竹市的重大工程都會被拿出來列管、檢討。會報上有顧問列席，一個是王俊雄教授、一位是林盛豐教授。他們兩位雖然經驗豐富，但畢竟在林智堅重視外型勝於功能的情況下，他們對興建棒球場應該也是一籌莫展。再加上，這個工程沒有找到對的廠商，驗收匆促更造成球場的災難。

再說，林智堅極度重視外表與虛偽的美學。他在美學上有近乎法西斯的偏執，就像是他堅持公園要用人工草皮、公共工程不是灰色就是黑色與白色。他在乎外型，而對於使用者的感受是完全不在乎，這是對公共建築最大的致命傷，也是對市民的不尊重。

這種虛偽的態度，用在興建棒球場上，就造成災難。棒球員只要在練習時或平常生活時稍不注意都有可能受傷害。許多球員在學生棒球時期大量比賽訓練，身上多多少少都有傷。而職業選手時期，受傷甚至開刀也是很常見的事，球員壽命往往因此葬送。我們保護棒球員都來不及，還用爛場地把他們弄受傷，把球員的生命與安全當作兒戲，才是球迷最不能接受的事。

這次球迷生氣也不是沒有道理。因為我們經歷過王建民、郭泓志受傷，這次新竹球場造成林智商勝、林哲瑄受傷，差點棒球生涯GG。每次球員受傷，我們這些棒球迷的心都痛得不得了。因為棒球是高度特殊性的人力資源，球員一旦受傷，無法打棒球，這些球員的價值幾近乎於零，只能當退下來教練或另尋他途，終身無法再上場比賽。

而且這次得罪棒球迷，讓林智堅被民進黨放生，黨內無人出來伸出援手。我認識蠻多民進黨內年輕幕僚都是棒球迷，但新竹棒球場慘不忍睹的施工品質，恐怕連這些黨工都挺不了林智堅。

從論文門到興建棒球場，其實有同樣的脈絡：林智堅市長重視外型，而不在乎內涵，即便請了26個小編美容，類似棒球場這種事情可能還會一件、一件爆發出來。林智堅自己應該也很無奈，他已經轉隊到桃園，永遠無法為自己在新竹做的事上場救援了。（作者為民眾黨竹北市執行長）

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