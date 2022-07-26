還記得奇幻文學作品《魔戒》中的至尊魔戒嗎？那個有著無上威力、使人獲得隱身力量，卻也時刻腐化著配戴者心志的魔戒。中央流行疫情指揮中心自2020年1月20日成立迄今已逾2年半，期間指揮官正宛如配戴著具有絕對權力的魔戒，而上演著腐化憲政的鉅作。

回首禁止醫事人員出國、簡訊實名制、疫苗與快篩採購黑幕、3+11決策過程、抗病毒藥給藥時程遲滯、染疫死亡人數驟升等攸關基本人權、資訊封閉與國人健康的爭議，前指揮官陳時中無不秉持「一痞天下無難事」的精神；面臨國會質詢、媒體提問，總懷抱實問虛答的態度，讓指揮官從民主監督問責中隱身。然而，相較於19年前經歷SARS疫情後，催生傳染病防治法的修正，健全我國傳染病防治網絡，不禁令人想問：本次的COVID-19疫情過後，除了留下爛帳、憲政惡例，以及樹立起指揮官為自由業的「典範」外，還有什麼值得日後學習之處？

分析過往指揮中心的種種作為，正是事前欠缺法律明確授權、事中公開透明機制不足、事後缺乏問責監督制度。例如在2020年時，未有法律依據，卻逕自在台北市萬華區居民的健保卡中，註記警示訊號，以萬華民眾的就醫權益，遮掩罔顧人命的3+11無良政策。又如今年社區疫情猛烈，累計已超過8600位民眾不幸因染疫而死亡，但指揮中心除公開簡易確診個案表外，有志投入研究的醫界與公衛界學者專家，均難以在兼顧傳染病防治、疾病治療與個人資料保護的前提下，獲取相關死因分析、病程發展、病毒定序、詳細病史與疫苗接種紀錄。

不僅如此，BNT有無在中國大陸分裝？疫苗進口決策過程，是否政治利益高於全民健康？以及3+11會議資料的揭露，種種防疫決策的失當、民眾的不滿與質疑，連職司監督權力的立法部門都難得其門而入、事後檢視決策合理與合法性的最低要求都蕩然無存；作為國家主人的國人們，可曾有機會重拾問責權力，而不用擔心指揮中心動輒以假訊息逼迫噤聲？

遭魔戒權力吞噬的指揮官，卻是由民眾苦吞防疫苦果；故而呼籲執政黨記起「政府永遠和民眾在一起」的箴言，多為民眾著想、做符合民眾利益的事，方能摘下權力的慾望。檢驗防疫政策的良莠，應以公開取代黑箱；資訊的揭露與公民的參與，不僅是揭開「超前部署」假象的不二法門，更是讓已失控廢弛多時的憲政秩序、民主制度回歸正軌的正辦。（作者為前彰化醫師公會理事長）

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