行政院長蘇貞昌在「行政院長官邸」邀請民進黨的候選人前來餐敘，被外界批評是「用公帑」，來幫候選人選舉。蘇貞昌的回應說「民主政治就是政黨政治」。蘇貞昌的意思是說，哪個政黨執政，行政院就是哪一個政黨的選舉機器嗎？

若按照蘇貞昌的說法，只要是政黨政治，那是不是民進黨候選人需要什麼，行政院就給什麼，要多少給多少？民進黨候選人提什麼政策，行政院就直接給開綠燈，承諾只要當選，行政院一定大開綠燈一定實現，要多少有多少？對於其他的候選人，就不給政策支持，因為他們不是自己政黨的候選人？對於現在不是自己執政的縣市，需要中央部門配合的政策通通暫停，等民進黨候選人選上了，再重新開始？

雖然民主政治是選擇一個政黨來執政，但不代表這個政黨執政下的政府行政機構，可以變成該政黨的「選舉與政策買票機器。」政黨政治跟行政中立是有很明確的分際、有很明確的分界，如果政黨政治與行政中立沒有分際，沒有界線，那就不需要訂定公務員行政中立法，直接廢除該法律就好了。

他說他找民進黨候選人來是為了傾聽民意。既然行政院長要傾聽民意，幹嘛不直接到最高的民意機關立法院去聽？還是立法院已經不能代表民意了，還是蘇貞昌認為立法院的民意不是民意？是怎樣的民意一定要在「行政院長官邸」才能聽？還是說對於蘇貞昌來說，只有民進黨選民的民意才是民意，其他非民進黨選民的民意都不是民意？原來對民進黨而言，除了防疫有分三六九等，現在連民意也有分三六九等了，是嗎？

蘇貞昌若今天沒有領中華民國的薪俸，只是一個民進黨內的高級幹部，那你要在自己家裡見誰，誰也管不了。但今天蘇貞昌領了政府的薪俸，就應該要遵守公務員行政中立的分際，身為最高的政府行政官員，就應該是好好管理政府事務，不然就辭職，去認真幫民進黨選舉，而不是利用行政院長的身份，利用人民的納稅錢，利用人民的公帑，去幫民進黨謀選舉的私利。

未來大家是不是都可以像蘇貞昌一樣，誰在哪裡執政，那裡的公務、行政體系，都可以變成自己的選舉工具？所有公務行政體系都要為自己老闆的選舉服務。這樣誰還會去管理政府的行政事務，誰還會去為人民服務？蘇貞昌真的為公務行政體系開了一個「好頭」，未來是不是用行政體系來選舉的人，是不是都能說一句「民進黨能，我為什麼不能」?（作者為自由撰稿者）

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