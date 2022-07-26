隨時間推進，台北市長角逐人選明朗化，民進黨推出前衛福部長陳時中，夾帶超高媒體聲量，想要一鼓作氣替民進黨拿下這個自1998年至今未能拿下執政的首都。黃珊珊在藍軍明星蔣萬安與綠營最高聲量的陳時中夾殺下，這條北市府之路異常艱辛。

台灣媒體很執著於施政滿意度，常用施政滿意度作為一個政府首長的評分標準，但施政滿意度只是與其說是施政滿意，不如說是對政府首長的個人喜好評分，跟施政幾乎毫無關係。而許多縣市首長為了盡可能提高施政滿意，花費更多資源在建立個人形象、直接性的政策買票上，即使城市的客觀指標沒有進步，只要施政滿意度夠高就好。

而上述就成了黃珊珊的硬傷。明明台北市外資投資、經濟力與就業能量、刑案破獲率、交通死亡人數與交通事故率、空氣品質等多項客觀指標都是六都第一，但因為柯文哲的個人特質與媒體生態因素，讓台北市施政滿意度六都最差。即使是這樣，也無法抹滅台北市近年在客觀數據上的進步，而背後協助首都進步的重要推手黃珊珊，要如何向台北市民宣傳自己成為最重要的一步。

很多人都認為，黃珊珊只是柯文哲北市府團隊與政策的延伸。但卻很少有人發現，台灣目前正在一個重要的歷史交叉口，我們究竟要回到藍綠歸隊繼續惡鬥的政治格局，還是要支持多元與共和政府？台北市民這次會繳出具有歷史意義的答案卷。所以黃珊珊不只是一個政策延伸，她還是一個重要的歷史道標。一個台北市民拒絕向兩黨鬥爭低頭，組成廉能高效的共和政府的指標。

藍綠兩黨惡鬥已久，原本我們以為的政治巨獸國民黨，如今已經逐漸褪下光環，由現今的民進黨取而代之。原本我們期待的民主與進步，隨著黨進入媒體、黨進入網路、黨進入社群，民主與進步居然變了味。

台灣今天正在這個歷史的分歧點上，我們可以選擇走回頭路，繼續看藍綠鬥爭下去，響應兩黨的號召，在投票當天藍綠歸隊。但這一次，台北市民也可以選擇第一位民選女性台北市長，可以選擇第一位台北市議會出身、自1998年起就在台北市地方打拼的基層典範，可以選擇一個跨黨派的高效廉能市府。

黃珊珊不是柯文哲的影子，不是政策延伸者。她的參選具有時代的意義，無論是對於台北市民而言，或是對於台灣政治而言，黃珊珊的參選，代表務實政治開始被人們接受、公民逐漸覺醒。人民開始選擇以客觀數據去衡量城市進步，不以個人喜好去回答施政滿意，讓台灣開始變成一個成熟的民主國家，不再被意識形態與民粹綁架，而這張歷史級的試卷結果如何，就交給睿智的台北市民寫下答案。（作者為民眾黨副秘書長）

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