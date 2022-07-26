農委會主委陳吉仲26日出席石斑魚銷美記者會，他樂觀預估未來外銷美國的數量還會增加，台灣石斑魚的外銷分散市場可期。

大陸以台灣石斑魚驗出禁藥為由，自6月13日起停止輸入。1個多月來，蔡政府想方設法增加石斑魚的銷售量，農委會表示已經提出了內銷、外銷以及加工等因應措施，效果很好。

蔡政府雖天天把分散市場掛在嘴邊，卻不見積極有效的行動，2021年台灣銷售至大陸的石斑魚共6681公噸，占出口量9成；今年1到5月更創下歷史新高、達92.9%。

在大陸以外市場僅占1成不到的情況下，銷美數量再怎麼成長也很有限，對漁民的收入來說，不過是杯水車薪，遠遠無法彌補少了大陸市場的損失。更何況農委會還以每公斤40到90元、大量補貼石斑魚銷美，這種銷售手法缺乏未來性，根本無法持續長久。

陳吉仲向來只會以炒短線的方式處理農漁產品的銷售困境。補貼外銷之外，還要求國軍、學校配合食用。例如這次石斑魚滯銷，農委會就聯手教育部，規定中小學營養午餐每月要有1餐將石斑魚入菜。陳吉仲說，這是為了讓孩子吃到石斑魚的營養，但食農教育專家說，如果真的是考慮到孩子的營養，與其讓小朋友1個月只能吃1次價格昂貴的石斑魚，不如1周吃2次台灣鯛！

陳吉仲說，希望今年下半年能達到外銷300公噸的目標，然而，因為大陸禁售，台灣石斑魚今年下半年要消化的外銷數量是3600公噸，農委會竟只敢訂出外銷300公噸這麼保守的目標，未免太不夠力了，陳吉仲還有什麼好吹牛的！