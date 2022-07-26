美國眾議院議長裴洛西有意訪問台灣，北京強烈反對，拜登總統透露，美國軍方覺得這「不是好主意」；然後又有美國媒體突然傳出，美方計畫派遣航空母艦或戰鬥機護航裴洛西訪台。如此豈不矛盾？

其實，這次有關裴洛西的訪台計畫，美國呈現了一種過去沒有的氣氛。比起川普總統時代，右派囂張的氣焰比較收斂。原因是，此刻的美國真的太累了。西方從阿富汗倉皇撤出後，緊接著又陷入俄烏戰爭，儘管是讓別人打代理戰爭，自己的經濟也大量出血，國際政治能量走到極限。西方開始力不從心，美國更有點精疲力竭。國內槍擊案永不停止，經濟衰退，通膨居高不下。中東的外交工作已經證明失敗，很難想像還要在亞洲進行大的外交碰撞，甚至軍事衝突的危險。

那些主張不在乎北京反應，堅持支持裴洛西訪台的美國人，在兩件事情上錯估形勢。一是今天台灣的政權不同於兩蔣時代，是一個要把台灣分裂出中國的勢力。美國假借「民主」之名，利用這種勢力遏制中國，等於是重現過去侵略中國的帝國主義，道德上已經失敗。

二是如果必要時，今天的中國並不畏懼與美國進行軍事碰撞，儘管中國尚無法與美國在全球範圍等量齊觀，但在領土四周取得主場優勢則不成問題，可以決定碰撞的形式、規模和時機，掌握了主動權。

至於民進黨政府，至今沒有對大陸發表強硬的聲明，也沒有主動表示熱烈歡迎裴洛西來訪。在川普總統時代，民進黨政府跟著大聲批判大陸，也不顧外交禮儀，怒罵世界衛生組織秘書長譚德塞。現在譚德塞還在，聲望很高，被認為很稱職，民進黨政府一聲也不敢吭了。

馬政府時代曾經拒絕疆獨分子入台，民進黨破口大罵，然而民進黨全面執政後為什麼不邀他們呢？民進黨也同樣不邀請達賴喇嘛來台啊！比國民黨時代還要不講究「民主人權」。虛張聲勢，見風轉舵，正是民進黨的一貫風格。

因此，在裴洛西訪台一事上，民進黨政府沒有角色，只是一個被擺弄的棋子而已，關鍵還在於拜登政府的立場。拜登政府內部有各種雜音，其中一些人很清楚，當北京面對可能丟掉台灣時，不但不怕「付出重大的代價」，而是別無選擇只能「付出一切的代價」。

儘管如此，最關鍵還是拜登總統本人的決策。阿富汗和烏克蘭的例子顯示，拜登總統願意發表支持聲明，提供軍火，但除非美國本土遭到攻擊，他會拒絕讓美軍陷入與他國直接作戰的風險。如果是要出手不出手，猶豫不決，最後勉強出手，面對意志堅定的強大對手，注定是失敗的。

然而，美國的讓步退縮，對國際強權的地位必然也是一大損傷。這是傲慢態度和行為所產生的後果。

這正是裴洛西訪台的困局，無論來或不來，美國都是輸，差別只在於大輸和小輸之別而已。