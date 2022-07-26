對於以學術研究為志業的人，要成就一篇研究論文，得花上無數個日夜，埋首文獻，分析蒐集到的資料，然後據以寫出自己獨特的創見。這其中的辛苦，我們經常會用「生論文」來自嘲，因為這個歷程和懷胎十月後見到孩子哇哇落地類似，所以沒有這樣經歷的人，很難理解我們對抄襲的痛恨，那就像是偷走你的親生子女一樣可惡。

正因為如此，我個人對於鄭運鵬和黃帝穎之流，能夠大言不慚地替一篇與其他著作雷同程度達到8成以上的「文章」辯解為「不是抄襲」，其實可以理解。因為這些人既沒有學術研究的同理心和經驗，也不在乎學術研究的獨立性，所在乎計較的，只有政治得失，為了政治利害計算，沒有什麼不可以出賣的。

林智堅抄襲一篇碩士論文，得到一個碩士學位，說實話，放在如今碩士多如狗的時代，根本不算個事。沒有這個碩士學位，林智堅就當不了好的行政首長嗎？顯然不是。但為什麼林智堅和民進黨非要強詞奪理，一定要把抄襲說成「類原創」，還想盡辦法攻擊台大學術倫理審查委員會，意圖影響審查結果呢？

無他，還是政治得失與利害計算而已。林智堅和民進黨心知肚明，桃園市長選舉的焦點已經從市政願景轉移到個人誠信問題上了，而抄襲意味著不誠實，竊取他人辛苦努力的果實，將其據為己有。抄襲不同於其他爭議或是弊案，它是非常清楚的「是」和「否」的問題，沒有伸縮或是曲解的空間，簡單明白到任何普通人都能理解，並予以論斷。所以如果承認抄襲，失去碩士學位事小，反正那只是用來塗脂抹粉的裝飾品，但被認證為騙子則事大，而在選前被認證為不誠實的騙子，對選舉結果恐有致命的影響。

包含林智堅本人在內，那些如鄭運鵬、黃帝穎、陳明通等飾詞狡辯的人，透過攻擊蘇宏達院長擔任台大學術倫理審查委員會主席的適切性，表面上看起來是在追求程序正義與公平，但實際上卻是要想辦法拖延時間。只要在選前，這件事情沒有塵埃落定，就給林智堅和民進黨一個選舉操作的空間，可以導向到「抄襲未定論」，讓林智堅得以喘息。當然，如果能換個民進黨可 控制的學術倫理審查委員會主席，操弄結果來讓林智堅的抄襲不成立，那就更好了。

從民進黨的選舉利害得失角度出發，不需要在乎林智堅的抄襲，所以他們無所不用其極，但這件事情的後果是價值觀的崩解。如果真的讓民進黨遂其心願，無論是拖延程序或者操弄結果，那「學術倫理」4個字可以從辭典裡移除了。我們不必再做研究，無論國內外的研究論文，隨意找一篇過來，或翻譯，或複製貼上，就能夠據為己有，宣稱自己是「類原創」，豈不快哉？

整個事件當中，最可恥的不是林智堅，也不是鄭運鵬或黃帝穎，他們就不是讀書人，不過一介政客而已。但陳明通，早年成名的學者，曾經嘔心瀝血從事研究的人，卻在這件事情上扮演如此不光彩的角色，還昧著良心狡辯，親手葬送學術倫理，才是那個最可恥的人。

（作者為淡江大學國際事務學院院長）