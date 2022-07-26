民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」和「球場門」的風波不斷擴大，引發民進黨內部開始討論是否要「換堅」，也就是更換桃園市長人選，免得林智堅負面效應波及其他參選人、甚至影響民進黨年底的整體選情。

值得玩味的是，自2本碩士論文涉嫌抄襲、甚至有侵權問題爆發以來，林智堅從未認錯，但新竹市立棒球場出包，他卻立刻道歉，並表示會扛起責任。這兩起事件對林智堅的選情都有一定的衝擊，為什麼他的反應卻如此不同？

對論文，林智堅選擇硬拗到底，即使不斷有新的事證出現佐證他的論文確實可疑，甚至民進黨擔心由台大社科院院長蘇宏達領軍的論文審定委員會，做出不利林智堅判定的可能性很高，然而，截至目前為止，林智堅仍不鬆口，決不承認自己的論文有問題。

花了12億元修建的新竹市立棒球場，因為瑕疵太多、太嚴重，才打了2場就停賽，林智堅也2度道歉，顯然他的選舉團隊評估，論文門的殺傷力不會太大，但球場門可就怠慢不得，所以要趕快表態。

林智堅把論文門打成藍綠對決，一旦這樣的氛圍形成，那論文有沒有抄襲，就是「信者恆信、不信者恆不信」，即使未來台大社科院判定林智堅抄襲，他也可以說自己是被抹黑、被迫害，這就是為什麼林智堅團隊已開始把矛頭指向蘇宏達，只要成功把他打成「國民黨同路人」、甚至未來上綱到「中共同路人」，那不論審定的結果是什麼，恐怕都很難傷到林智堅。民進黨副祕書長林鶴明說，「不認為台大可以直接認定是抄襲」，所以就算台大判定論文抄襲又怎樣？綠營支持者不相信也不在乎。

如果2020年總統蔡英文可以從「論文門」安全過關，還以史上最高票當選，林智堅又有什麼好怕的？更何況，比蔡英文更有利的是，林智堅的指導教授還在且多次力挺，難怪他不怕論文門開花。

但棒球場好不好、有沒有問題，一翻兩瞪眼，無法逃避，再說，已經有多位球員受傷，球迷也憤怒爆氣，很難用藍綠對決來轉移焦點，況且這群人正是林智堅的目標選民，他得罪不起，所以他急著低頭認錯、道個歉、撒個嬌，表面功夫一流的林智堅搖尾乞憐，說不定有效。

論文門與個人道德有關，球場門涉及治理能力，對有意問鼎六都市長的人來說，其實都很重要。能力不足固然不利治理，一個道德低落甚至公開說謊的政治人物，一旦手上握有更大的權力和資源，難保不會做出傷害體制和人民的事，而且這樣的人，本質上就很難得到人民的信賴，要如何推動政務？

選舉常出現爆料，但一下子有2本論文涉及抄襲的政治人物很少，同時又有公共工程出大包的例子更少，如果在這麼多問題的情況下，民進黨還是鐵了心非讓林智堅參選到底不可，只能說2022年的這場選舉，必須仰賴選民的腦子和良心好好把關了。

（作者為資深媒體人）