北京紀念九二共識達成30周年，政協主席汪洋強調和統與兩岸一家人，國台辦製作短片表述陸方的九二共識主張，台灣方的民進黨政府不接受「一中原則的九二共識」，國民黨也低調保持距離。當美眾議長裴洛西來台傳聞引起大陸強烈反對之際，回顧九二共識來龍去脈、前瞻21世紀兩岸關係的未來，對維護台海和平穩定具有重要意義。

九二共識的時代難題

兩岸對九二共識的各種討論、各類觀點多如牛毛，而觀點對立的各方也始終無法說服彼此，台灣民意對九二共識的認知裂痕更是難以彌合。此時再談「為何民進黨不接受九二共識」或「為何大陸不調整九二共識」，再或者「為何兩岸難有新共識」，已經沒有太大意義。但是，當兩岸關係、乃至中華民族再次面臨「和」與「戰」的關鍵選擇，重溫兩岸在1992年形成默契的「初心」依然重要。

30年前的兩岸關係尚未走出冷戰陰影，幾乎是零溝通、零交流、零互信，在主權、國號等政治意識形態問題上，更是莫衷一是，但雙方還是克服困難坐下來談，再輔以高層密使穿梭溝通，最終於找到交集，奠定了後來辜汪會談、兩會制度化協商的基礎。所以說，1992年兩岸在複雜艱困的政治情勢下協商並取得共識，是基於雙方對兩岸和平與發展都有期盼，這就是九二共識的初衷。

但1992年並無「九二共識」這個說法，而且李登輝政府與陸方屢次摩擦，兩岸協商一波三折，說明中共與國民黨都未完全接受對方的兩岸關係定位，國民黨不接受中共的「一中原則」，北京也公開反對「一中各表」，當時蘇起試圖以「九二共識」概括對一中進行模糊化處理，直到 2005年才獲北京認可，成為連胡會基礎，並延續至馬政府8年。與此同時，1990年代民進黨幾乎被排除在兩岸決策以外，自然對九二共識沒有共情，但曾擔任李總統幕僚的蔡總統深知箇中祕辛，故蔡總統2016就職演說，把民進黨政府的兩岸立場與九二共識的距離拉到前所未有之近。

此乃九二共識的「時代難題」：一方面，蔡政府雖表態尊重1992年兩岸求同存異的共同認知，並承諾以憲法和兩岸條例處理兩岸事務，但這段話比本就朦朧的九二共識更加朦朧，陸方難以接受。另一方面，民進黨未參與九二共識的誕生與發展，長期反對、杯葛，故「九二共識只是國共兩黨共識」深入台灣年輕人內心。一旦九二共識淪為教條主義的「通關密語」或藍綠鬥爭的政治標籤，促進兩岸和平與發展的初衷隨之褪色。

兩岸都需有和平願景

如何延續當年兩岸求同存異的精神，創造21世紀兩岸新關係？首先，兩岸之間需要建立和平與溝通的新共識。先有和平才會有發展、也才談得上融合。尤其全球籠罩在新冷戰陰雲中，俄烏戰爭、能源危機、糧食危機都令世界和平的不確定性再次升高，台海被國際輿論視為「地球最危險的地方」，兩岸溝通已經中斷6年，誤解和誤判的加深，正是和平的最大敵人。

無論個體或團體，溝通都需要一定的前提和基礎，否則淪為雞同鴨講，就像俄烏、俄美之間並不缺溝通管道，但最終還是釀成戰爭慘劇。對兩岸而言，包括民進黨在內，都應該思考九二共識的初衷，與基於兩岸關係歷史事實（包括馬政府時代兩岸簽署的各項協議及其政治基礎：九二共識）的新關係。

21世紀兩岸新關係的核心應有以下兩項重點：第一，兩岸是共同體，既包括兩岸憲法都規定自己是中國的政治共同體；也包括經濟、文化、心理層面的共同體，以及近30年來兩岸經貿交流所形成的經濟共同體。

第二，兩岸需相向而行。1992年的兩會協商中提到「共謀統一」，但畢竟時過境遷，台灣民眾對統一的擔憂，仍然需要透過持續交流化解。因此，兩岸應以和平基礎上的交流與融合作為共同目標、相向而行。