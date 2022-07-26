目前通貨膨脹加劇，薪資有漲嗎？CPI有漲嗎？民間消費成長有漲嗎？主計總處調查顯示就業者薪資未滿3萬元者占比29.76%，政府經濟政策有對症下藥嗎？美國公告6月消費物價指數（CPI），較去年同期急升9.1%，續創逾40年新高，且超過市場所預期的8.8%。Fed後續可能再升息三碼，聯準會官員表示，有信心美國經濟承受得了。

薪資有漲嗎？CPI有漲嗎？根據主計總處，今年1至5月全體員工經常性薪資調查，平均為4萬4252元，比去年同期增加2.83%，只是碰上通膨扣掉物價漲幅後，平均只剩4萬1524元，相當於年減0.2%，是6年來同期首度負成長。通膨民眾感覺：「有些店就會說，因為材料食材有漲，所以跟著一起調漲，感覺還滿明顯的。」吃喝消費租金等價格直直漲，不少民眾吃不消，其中以5月來說，實質經常性薪資增減最多行業，包含藝術娛樂業-2.93%，休閒服務業-1.85%，美容美髮按摩業-1.52%。6月失業率為3.74%，較上月上升0.06個百分點，創下近8個月新高。

台灣經濟成長率真有成長嗎？GDP=民間消費支出+國內投資毛額+政府支出+（出口－進口），民間消費為支撐國內經濟成長主要力量，1950年至今，我國民間消費平均每年成長7.8%，與平均經濟成長率7.9%相當。按當期價格計算，民間消費占GDP比重由1950年代約7成，遞降至1980年代之5成，1990年代回升至近6成。2013年53.2%，到2021仍佔到45%。台灣已呈現停滯性通膨狀況。

台灣的匯率、利率、股市三者皆不太動，只是被動等著其他國家變化，台灣民眾的儲蓄率達67%最高，民間消費約佔GDP的40%以上，出口匯率貶值到29.5元，經濟成長率有成長嗎？利率升息半碼、電價平均調升8.4%、股市1萬4千點，互相矛盾經濟政策無法解決下列困境——台灣民眾的儲蓄率達67%，邊際消費傾向過低，台灣人民都不敢消費。

民間消費約佔GDP的40%以上，台灣人民都不敢消費；沒多餘存款的人，是因為薪資的可支配所得不高，加上基本工資也無調漲的預期感。利率升息半碼，美國聯準會大幅升息的重要意義之一把錢鎖好，由於疫情環境致人民不敢消費，更不可能大量消費，因此一下子調高3碼。利率升息半碼能抑制目前通貨膨脹嗎？韓國一次就升息2碼。電價平均調升8.4%，加劇目前通貨膨脹。

有知識專長教育才有辦法脫離貧窮，如何脫離貧窮要學會抓大放小，然後要有進取心不能貪小便宜。隨著時間過去，當下收入會越來越少，陷入到貧窮與負債的漩渦裡。很多人誤以為窮人畏懼風險無法如何如何，但事實上窮人也可以儲蓄，只要每天少喝兩杯茶，就能儲蓄並投資增加自己的知識生產力，來跳脫貧窮陷阱。

之所以落入貧窮陷阱無法自拔，或許由於身處在社會階級文化及一代傳一代的思考習慣等有關。此結構導致窮人沒有耐心，畏懼風險，會選擇先滿足當下的需求為主，甚至犧牲戕害未來也不自知，反而失去未來學習成長的機會。多反思自己的貧窮陷阱或是站在理性角度，沒辦法有耐心的等待，沒真正找到分析問題的本質就急著決策，急迫性直覺偏誤，或許太過於急躁，反應過度，反而失去未來收益的機會？都是值得自己再反省。

從實際面上，從內而外，由下而上的改變，務實的寧靜革命，更是能夠慢慢有效的協助脫貧。而其中關鍵在於這些執行過程中，深入了解真正關鍵的細節，避免落入意識形態、忽視及慣性問題，設計好的機制，才有機會不浪費資源下，逐漸窮人脫貧。不同的人生觀點，每年提撥一定比例的時間及金錢，投資在自己、家人的未來上，少幾次上館子，多閱讀幾本書，多上幾堂課，多與自己、家人或高人對話，多自我反省，多問自己是否陷入各種偏誤的直覺中，養成一種進取習慣，透過習慣來變成一種低阻力且有耐心的長期行為，不管受雇或自雇，拉長時間來看，自身或下一代或許可跳脫貧窮陷阱的漩渦。（作者為東吳大學商學院兼任教授）

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