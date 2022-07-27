我就是這樣想著，在一個好冷的冬天，12月25日，行憲紀念日，去找這個城市的歷史記憶，「紀念二六轟炸被難同胞」碑。

它在徐家匯路與泰康路交口，碑正面寫著「抗美援朝保衛家國」，右邊是「二六轟炸」幾個字。原來是建碑時己是第2年的2月，韓戰已經是主旋律。

碑後銘文是：

「1950年2月6日美蔣飛機濫炸我徐家匯路斜徐路一帶，死傷居民300餘人，毀屋81間，這是美帝國主義與蔣匪在封鎖我們上海人民遭受失敗後的又一次滅絕人性的獸行。

今天二六轟炸已經一周年。……

為死者復仇並此立碑紀念。

上海市盧灣區各界人民紀念二六轟炸被難同胞大會敬立。

1951年2月18日。」

（照片：作者郭冠英提供）

習賢德記：「空軍第八大隊以強大B-24重轟炸機大編隊，於6日上午出發轟炸上海電力廠。……一個半小時內投下近70枚炸彈，造成楊樹浦、嵩山、盧灣、蓬萊、江灣、吳淞等地毀屋2千餘、居民595死、869傷，財產損失無法估計。其中最大的楊樹浦發電廠受災最重，輸煤設備全毀；13台鍋爐及6台汽輪機受到不同程度損壞，28名員工罹難。」

看到這理，我倒要省思的是，這些轟炸有任何意義嗎？有什麼戰略價值呢？這是我的城市，我們前腳才走這裡就成了匪區，留在這裡的同胞就成了敵人。我軍駕著美援的轟炸機去炸上海，使其癱瘓，就能使我們反攻大陸的成功率增加幾分？就能爭取上海人心，歡迎我們的王師重返大陸？

為什麼要這麼做？不就是我們有空優，因此中國國民黨總裁蔣介石可以違反總統的意志，用空軍來炸我們的城市，洩憤。

結果歷史的發展是：

「在中蘇同盟的大背景下，蘇聯空軍進駐上海，上海市民同仇敵愾，認購公債積極支前。

在解放軍的強大攻勢下，1950年5月國民黨軍隊終於放棄舟山據點，其加諸於上海的轟炸與封鎖就此告終。

此案造成的歷史影響是，加速了城市基層組織的建立，強化了新政權與市民之間的關係，為『鎮反』和『三大改造』等運動準備了條件；四是拉開了工業內遷大幕，直接啟發了數年之後的上海小三線建設；五是促使蘇聯軍隊提前進入中國，成為中蘇關係的催化劑，從而深刻影響了當時中國的對外關係。」

我10月去了成都的都江堰，想去蒲陽的空軍幼校舊址看看。這批學生後來說：「我們是為了抗戰報國而讀的軍校，結果沒有打到日本人，卻在內戰中骨肉相殘。死了又放在一個前屬日本的土地。」

我父親在90多歲的時候說：「我去重慶讀軍需財務學校，抗戰勝利，被派到上海接收江灣機場，把這個機場整理好了就撤到新竹，把機場弄好了，第1個任務就是去轟炸江灣機場。」

我曾這樣寫道：「新竹機場就從日本手裡留給中國，又從中國手裡撕裂出去。民國38年後，空軍第八轟炸機大隊從這裡轟炸大陸，長有近十年，然後是第二十空運大隊、第十一大隊、黑蝙蝠中隊。

以前的《光華雜誌》還有篇文，提到一位將軍的回憶，50年代夜晚轟炸上海電廠，故鄉山河下面一片火海，上面的他忍不住眼淚直流。

我的新竹同學說，他們父親接到命令，一看是要去轟炸家鄉，又不得不執行，痛苦極了。」

楊樹浦發電廠遺跡（照片：作者郭冠英提供）

不忘初心，我就是抱著這樣的心情去看這個孕育我的地方。民國110年11月底，我去了江灣機場和楊樹浦發電廠。江灣機場現在已經改成了一個漂亮的住宅區，而楊樹浦電廠也在2010年因節能減排而正式停產。它有個遺址公園，還有兩個廠房，有兩個大煙囪高，105公尺，原來是上海最高的建築。這原來是遠東最大的發電廠，提供全國10%，上海80%的電力。有一個破窗殘壁廠房被說是轟炸的遺跡，其實不是，二六轟炸是在廠頂炸了幾個大洞，但後來還是修復了。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】