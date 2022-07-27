習近平總書記7月11日給參加海峽青年論壇的台灣青年回信，這件事讓我感觸頗深。我想通過文字，記錄一下我對大陸為青年造就友善環境的感受。早些年讀冰心詩集，我摘抄了這麼一句話：「青年人，珍重地描寫罷，時間正翻動著書頁，請你著筆！」青年時期是人的一生中精氣神最充足的時間段。青年初入社會、以夢為馬，可以盡情揮灑青春躍動的汗水。當然，青年時期也是迷茫、追尋的時間段，如果能夠及時得到前輩們正向的指引和社會資源上的幫助，青年就能動力充足、方向明確，有助於社會的進步，承上啟下、繼往開來。我在廣州求學生活了三年多，深切感受到大陸一直在不遺餘力地抓青年工作建設。這讓我開始思考我的家鄉台灣在青年幫扶方面的措施是否具有延續性、傳承性，是否真真切切落到了實處？

我在台灣台南出生成長，對於大陸的印象更多的來自小時候跟著爺爺一起看的電視專題紀錄片《大陸尋奇》。紀錄片主要介紹了祖國大陸的風景名勝、文物古跡和民俗風情。另外就是在互聯網興起後，我漫遊天涯論壇，閱讀那上面的一篇篇帖子。就是這些耳濡目染，讓我在2019年下定決心，懷揣著一個台灣青年的嚮往，跨越海峽來到廣州就讀在暨南大學。當時，我的這個決定讓全家人都不甚理解，他們質疑我是否有必要離鄉背井地去求學？

三年多過去了，現在我與母親通電話時，我們經常聊起當初的選擇，說還好那時選擇來到了大陸，得以在風起雲湧的時代，迎著澎湃的浪潮前行。三年多來，我參加過許多次青年參訪活動，走遍了祖國的大江南北，見識了許多優秀企業的發展歷程，學習了許多鄉村振興的成功案例，目睹了許多城市基建項目的竣工落成。我還積極參與市級、區級的青年創業競賽，在青創導師的指導下，與眾多的大陸青年或通力合作、或同台競技。

為了能讓家鄉台灣的親人們分享我的喜悅和進步，我在專業媒體人的協助下，嘗試拍攝了以我本人為主角的小視頻《兩岸新發現》。迄今為止，這些經歷都成為我一生中最豐富的積累。我經常想著待疫情結束後，能返台歸家一趟，向家人朋友們說說我在大陸學習生活實習工作的精彩片段。我想我那時的表情一定是眉飛色舞，家人和朋友們的表情一定是驚歎連連——那將是一組多麼美好的畫面！

謝建鋐向河南省濮陽市西辛莊村村黨支部書記李連成請教西辛莊村的發展經驗。（作者提供）

如今，我從暨南大學畢業了，準備步入社會、走上工作崗位。我感覺大陸的就業大環境對應屆畢業生有更多的包容，對台灣青年更是有政策傾斜。我順利地找到了工作，將前往上海，去迎接人生中一段新的旅程。對於大陸求職環境的包容，我感受頗多。讀研究生三年級時，我隨著眾多的應屆生一起開啟了想像中的漫長秋招求職之路。

我一直以為，我是台灣人，我在大陸沒有任何依靠，我去求職一定是短板。但是事實證明，是我多慮了。首先是面試。面試官得知我是台灣人，並沒有另眼看待我，而是考核標準相同。其次是辦入職手續。我辦理入職用銀行卡、社保卡等等，都非常順利。入職體檢時，醫院方系統也沒有窒礙難行之處。這一切都應該歸功於大陸對台胞的同等待遇政策，為台胞造就了非常友善的環境。感受過政務流程的通行無阻，我時常會向還在學校裡學習的台灣籍師弟妹說，台灣人在大陸的就業藩籬已經不復存在。有了在大陸求學的經歷，與選擇返台就業相比，留在大陸發展更優解，更能走出屬於自己的一片天。

坐在電腦前面敲著這篇文字時，我又一次對自己到大陸這幾年經歷的過往、接受的幫助，做了一次復盤。我認為，我是新時代的受惠者！我生活在這個時代，大陸又非常重視青年工作，大力度支持青年創業，支持青年做承上啟下的新一代。這些政策上的保障，都讓我能夠在不受外部因素制約的基礎上，在大陸這片無垠的市場上盡情闖蕩、試錯，最終尋找到那條屬於我自己、屬於台灣青年發展的路子。大陸每一次在青年政策上給予的支持，都彷彿是層層疊加的齒輪，並由此組裝成了一個巨輪，這個巨輪推動著時代不斷進步。我想，新一代的兩岸青年攜手站在這個時代巨輪上，踩著昂揚的鼓點，共同奏響民族復興的偉大華章。（謝建鋐）