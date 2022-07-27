經濟部上周五公布「110年度全國電力資源供需報告」，這份報告為外界最關切的，是111～117年的電力供需規畫，隨著核電與綠電的消長，加以台灣產業結構的改變，未來供電是否穩定，雖無須盲目悲觀，但也不可一味的樂觀。

依這份報告估計，未來台灣的電力是充裕的，報告如此陳述：「未來政府全力擴大再生能源設置，白天在太陽光電貢獻下，供電狀況可維持充裕。」那麼，未來供電的挑戰為何？報告說：「日落後太陽光電減少之發電量，將對電力系統帶來挑戰。」意思是說未來白天供電穩定，但晚上會比較吃緊，如何因應這個改變自然是未來規劃重點。

其實，這個道理不難理解，若依原規劃114年再生能源發電量占比達20％，其中最重要的太陽光電在晚上全數消失，這當然是可怕的事，尤其隨著電動車的風行，夜間充電勢必會形成另一個用電高峰，而偏偏這個新電力結構最脆弱的又在晚上。如此一來，夜間供電風險勢必升高，這個變化使得供電吃緊的時段，從白天轉為晚上。

舉例來說，這幾天台灣高溫炎熱，冷氣全開，大家最擔心的是中午用電高峰能否撐過去，未來儘管用電高峰仍會出現在中午，但太陽愈大，太陽光電發的電就愈多，白天不會有問題，但到了晚上太陽光電全數消失，問題就來了，也因此，經濟部表示：「過去日間尖峰為一天用電最高點，也是供電壓力最大的時點，…隨著太陽光電大量併網，從此次報告起，都將改採夜間尖峰備用容量率來規劃，以確保供電穩定。」

經濟部把備用容量的規劃由日尖峰，調整為夜尖峰，這是實事求是，值得肯定。只是日、夜間電力供給落差如此之大，能否調度得過來？依本份報告估計，自111～117年夜間「備用容量率」仍介於13.9％～22.8％，所謂備用容量是每年規劃預留的發電容量，以因應部分機組在歲修、小修、故障下仍可穩定供電，果如報告所言，未來幾年也不用太擔心了，但真是如此嗎？值得商榷。

眾所周知，備用容量率的估計準確與否，取決於電力需求、供給的預測，而檢視整份報告的預測，顯然是過於樂觀，不論是未來的用電需求，或是電源開發都過於樂觀，必須重新檢視，我們提示以下三點應注意事項：

第一、半導體產業用電成長快速：這份報告對於111～117年用電需求年均成長率估2.3％，這個成長率雖比過去十年平均成長率來得高，但近幾年隨著台灣產業結構的改變，用電激增，2.3％可能是低估的。統計顯示，去年工業用電成長7.1％，遠高於全體用電成長率，工業部門用電占總用電量比重於今年5月已升至60％，這是由於半導體所屬的「電子及電腦通信產品業」用電快速成長所致，十年來（101～111年前五月）電子及電腦通信產品業用電占比已由16％升至23％，國內總發電量逾五分之一為此一產業所用，隨著產業結構持續調整，用電的成長勢必超過這份報告的估計。

第二、極端氣候將造成用電大幅成長：連日來由於全台氣溫屢創新高，由於冷氣的使用，用電大增，尖峰負載連日升破4,000萬瓩的新紀錄，「備轉容量率」下滑，以致亮出供電吃緊的黃燈。從氣候異常來看，熱浪高溫不會只發生在今年，從近日法國、西班牙、美國加州優勝美地野火肆虐的可怕景象看來，夏季高溫恐怕已成新常態，用電激增也已無可避免，這也是規劃未來電力所必須考量的。

第三、重新檢視尖峰負載的預測：這份報告對111～117年的尖峰負載預測太過樂觀，以今年（111）而言，報告估3,970萬瓩，惟近日已連連升破4,000萬瓩，此一預測明顯低估，而之所以低估就是對產業用電、極端氣候衍生的電力需求等變數考慮不夠周延，有必要重新檢視。

我們認為，產業變化、氣候變遷的速度往往超乎預期，雖然這份報告也考慮半導體擴廠、電動車發展，但恐怕仍是低估的。我們很難想像，半導體所屬的電子零組件產業出口值占總出口比重，於101年還不到25％，今年上半年已升至41％，變化之快，前所未見，出口大幅成長反映著生產大幅成長，而生產大幅成長則會反映在用電的大幅成長，這是必然之理。如果我們低估用電需求，而供電規劃又不幸遲延，屆時不只是夜間電力吃緊，白天恐怕也有缺電危機，這絕非戲言，主政者宜多深思。