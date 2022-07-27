林智堅抄襲論文醜聞，延燒在前，新竹棒球場未驗收先啟用的弊案，隨之在後，傷了球迷的心，傷了林哲瑄的左肩關節，還引來檢調介入偵辦。民進黨立委高嘉瑜憂心，林智堅的醜聞和弊案，民進黨年底選舉的北北基桃竹選情，恐釀成「一屍五命」慘劇。據說，民進黨內部已有「換堅」的聲音。

從政權掌控角度看，即使林智堅案會造成民進黨選情「一屍五命」，這樣的「一屍五命」，仍在可容許的停損範圍。相反地，一旦「換堅」成真，火勢勢必向上延燒，民進黨將面臨全面潰退的窘境。

論文抄襲、造假、代筆，甚至遺失、不予公開，非一人所能為，存在著某種「共犯結構」。論文抄襲，指導教授首當其衝，口試委員以及系所，也難脫干係。因此，「換堅」，就意味著指導教授、現任國安局長陳明通必須一肩承擔。陳明通明知是「此地無銀三百兩」，兩度為愛徒護航圍事，堅稱沒有抄襲的說詞，不得不爾。其次，「換堅」將引發一個更嚴肅的問題——國家安全豈能寄託在一個識人不清，難辨真假、是非不清的局長手上?「換堅」成真，外溢效應產生，「換通」也成了必然。

最最關鍵的，還在於「換堅」會讓人聯想到英國倫敦政經學院消失的那本論文，聯想到國家圖書館封存35年的論文稿，更會讓民進黨徒眾質疑「貫徹一人意志」的提名策略，嚴重打擊今上權威，不等選舉到來，民進黨就全線潰敗了!

「一屍五命」，皮肉之傷也，「換堅」，傷筋動骨、腦幹受損。兩相比較，不「換堅」為上策！何況，經驗法則告訴民進黨，只要將謊話幹話堅持到底，天下人皆可欺，一屍未必亡五命。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※