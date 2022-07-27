從論文到棒球場，桃園市長參選人林智堅的醜聞連環爆，連帶著形象也大受影響。說到底，一切或許都只是許多政治人物習以為常的政場老習慣、壞習慣，只不過林智堅這次運氣差了點，通通都在他這邊爆出來。林智堅或許現在心中也覺得很委屈，明明其他的政壇老前輩以前可能也都是這麼做，他也不過是有樣學樣，為什麼這次被抓到的是他，而且大家對他的砲火還如此猛烈。

別看林智堅年紀輕輕，蔡英文當初看中他，要提拔他出來選桃園市長，一部分或許也就是看中他年輕，形象也還算清新，可以用來當作吸引年輕人的招牌，順便也提升一下民進黨的整體形象。但等到這些醜聞一樁接一樁地爆出來才知道，林智堅一路走來其實也跟一些老一輩的政治人物沒有什麼區別。

明明應該自己寫的論文偏偏就是沒有一字一句地好好自己寫；明明砸下了人民大把納稅錢，應該好好監督完成的棒球場工程，偏偏現在就是出了離譜錯誤、狀況百出；明明說要出國考察，結果帶出去的團隊一個跟體育還有工程專業相關的人也沒有，不過就是假考察之名行觀光之實。更別提之前在蔡英文與中央的護航之下，差一點就要合併大新竹、改寫任期，讓林智堅有機會技術性繼續競選連任的政治手段操弄。

以上種種或許在許多政治人物的眼中真的不算什麼，但看在新一代的選民、年輕人眼中，實在令人不敢恭維。很多人只覺得網路世代的年輕人只追求小確幸，不如以前的年輕人充滿幹勁與狼性，而忽略了大環境一直在改變，現在的年輕世代，尤其是都會區的年輕世代，對於平等自由正義這些普世價值的追求與堅持，與許多歐美國家年輕人已經越來越接近。

大家也都知道政治人物檯面下在玩什麼把戲，但至少樣子也要做出來吧？小學生作弊抄隔壁同學的答案，都還知道不能一模一樣全抄，不然一定被抓包，結果林智堅的論文竟然連錯字都一模一樣。花了三年12億重建的棒球場，開幕兩天就有四名職業球員受傷，還有無數硬體設施出包。

如果林智堅的個人團隊與市府團隊，當時就是因為抱持著「反正大家以前也這樣，我們就照樣做就好了」的心態，才會導致這一連串的醜聞在此刻一併爆發出來，那就只能怪林智堅對自己太有自信，而且也太小看現在人人都能爆料、人人也都會爆料的網路世代了。

況且如上面所說，現在年輕人或許看起來對政治沒有很熱衷，但一旦涉及這種耍官威、耍特權、瀆職的情況發生，他們還是會很義憤填膺，而且深感不以為然的。林智堅接連爆發的種種事件也是在警惕其他政治人物，在計算自己的政治利益和前途的同時，份內該做的工作還是要做，不然讓人看破手腳，一不小心就會搞成林智堅現在這個樣子。（作者為口譯工作者）

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