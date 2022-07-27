針對台北市長選舉，近日幾家媒體民調數字異常分歧，有的是長期滾動式民調，有的是網路即時民調，有的加上棄保因素變項，再加上電視名嘴、專家吹捧特定參選人後，也難怪百家爭鳴莫衷一是。

6月底林佳龍指陳時中的仇恨值高；7月初前台北市長郝龍斌說黃珊珊拿20%票、民進黨將勝選；最近台北市議員、名嘴王鴻薇說棄保只會發生在綠、白之間；這些訊息都跟選舉最後階段的棄保效應有關。

每個選民都有一票，喜歡誰就支持誰，但還有一張無形的內心票——討厭誰、絕不讓他當選。陳時中仇恨值高，若蔣、黃平分秋色，藍營會跑票支持黃珊珊去贏陳時中；仇恨值高，拉不動中間選民，動員到天花板了，陳也贏不了蔣，綠營也會跑票支持黃珊珊去贏蔣萬安。這樣的說法並非絕對，但相對現實。

民進黨在台北市號稱有30-35%基本盤，姚文智卻只拿到17.28%，證明綠營支持者雖未必真的喜歡柯文哲，只因為姚文智不會贏，寧願支持柯文哲而不願眼睜睜看著國民黨贏回首都市長，綠營跑票13%-17%，合理！

台北市長2014、2018兩次選舉，無論是兩人對決或「三腳督」，連勝文和丁守中得票率分別是40.82%、40.81%，國民黨能獲得穩定的支持度，也在情理之中。

各家支持度民調有分歧，但依據上述蔣、陳、黃基本盤勢分別以40%、35%、25%起跳，應屬合理範圍，如按照2018「三腳督」劇本，當綠營支持者認為陳不能贏蔣，將會跑票13-17%去支持黃珊珊，黃即可能以42%翻盤蔣萬安40%。

六都市長選舉，國民黨坐三望四，民進黨不能輸唯有擋下蔣萬安一途，一旦棄保效應發威，上述拉得這麼開的民調都可能發生翻盤，何況選情緊繃情勢，陳時中若無法緊咬蔣萬安、又甩不掉黃珊珊追趕，即使第二名也會被棄保。

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