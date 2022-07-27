2023世界客家博覽會雖是以全球客家族群作為政策行動之對象，但由於舉辦地點選擇桃園市，故與桃園市脫離不了關係。

近年來桃園市有爆炸性的成長，包括桃園青埔高鐵特區、桃園航空城、桃園的海洋城市治理，雖然不乏宣傳性的描繪，但桃園整體性的政策規劃和執行，歷經數任市長，仍有待落實和檢驗。

而我們對於桃園客家的理解，則不能單單只是以傳統的客家族群為界，而是客家與客家內外台灣各大族群融合後誕生之「新客家」。桃園市本身的族群背景就十分多元，若以早期族群政治賦權的觀點檢視，大致上是呈現一個所謂北閩南客的族群分布，若深入走訪桃園則可發現，母語為客語者除了四縣客家話為絕大部分皆可使用者除外，其他亦有像是觀音、新屋及部分楊梅特有的海陸客家話，以及中壢平鎮某一小區域的饒平客家話。

台灣的其他主要客庄，苗栗為以四縣客家話為主的集中地，新竹縣以海陸客家話為主，六堆地區則是以南四縣客家話為主，台東、花蓮地區則是海陸、四縣混合，台中東勢為大埔客家話的集中地，雲林縣的二崙、崙背則是詔安福佬客家大本營。桃園市的客家族群本身除了面對其他閩南族群、中國大陸各省籍後裔、各國新住民以外，就客家族群而言，本身也是一個文化大熔爐，故而桃園可以象徵台灣客家與各族群的融合及其成果的展現，世客博更能夠彰顯全球客家世界以台灣為中心，匯聚交流和文化創新的多元族群政策新典範！

世客博預計在2023年8月登場，將是首次以客家文化為主題的國際博覽會，展示的地點在桃園市，主要分為兩個主場區及數個設置在美術館、會館或紀念文化園區的場館。主場區的位置坐落桃園青埔，分為台灣館及世界館，副場區有桃園市立美術館兒童館、1895乙未保台紀念公園、台灣客家茶文化館、永安海螺文化體驗園區、桃園北區客家會館、橫山書法館、國際原住民文創產業園區，以及今年即將完工的龍潭茶故事園區等。

世客博應是桃園市政府各局處與地方社區共同努力的豐盛成果，主題為「明日的客家」（Travel to Tomorrow、天光日个客家），意即客家的未來，在展出定位上分為兩大核心項目「創造文化觀光的交流」、「以文化振興都市與客庄創生」，暨四項子議題：文藝復興、產業經濟、永續發展和科技應用，政策目標為與全球客家族群對話，蓋飄洋過海落腳於在世界各地的客家族群，要如何找回自我族群認同和歷史淵源，世客博即是一個讓海內外客家族群可以聚會的管道，讓不同地方的客家族群得以交流。

全球客家得以台灣為中心再出發的理由，是台灣有客家事務主管機關客家委員會，同時擁有客家學術專門機構，包括頂尖大學之客家學院系及研究中心等，故有完整建立客家知識體系的資源，而能夠建構台灣成為客家學術和文化交流平台，而在實際作為上，世客博則得邀請有志青年團隊工作者藉機打造全球客家網路社群平台。

世客博可延續台灣客家文藝復興運動經驗，以客家相關文學、戲曲、產業、經濟、飲食、文化等主題，推動全球客家文化新浪潮，呈現客家文化的多元性，例如客家擂茶在馬來西亞為鹹食，而在台灣則為甜食。

我們認為應思考建立永續經營的客家展館，如以充實海螺館的方式保留特色各國客家文化主題展品，使博覽會不是一次性活動，落幕即結束，如曇花一現。

由於本次博覽會選擇於桃園地區舉辦，因而可帶入開拓新的商業版圖並創造觀光經濟收益，故宜結合桃園在地社區和產業的參與，使民間能有空間盡情發展獨有的地方性客家文化商品，藉此推廣，帶動更多的經濟發展。

我們的角度：它可以為社會做些什麼？

客家，做為台灣的主要族群，足跡同時遍布海外全球，是如何發源並拓展至世界各地呢？台灣和各國客家的遷徙和開拓經驗，必然有其異同，相信這是各國客家都感到興趣的主題。

從公共政策的角度檢視政府政策，政府行政必須堅持公共性精神，讓政策效果可以擴及到每一位公民。世客博預計於2023年8月起於桃園舉辦，我們期待每位公民都能享受和領略客家文化之美，從中體認到積極保存及維護源自於土地認同的生活美學和自由創作成果，並得以翻轉「由上而下」的傳統政策模式，納入「由下而上」之公共參與與公民治理，以實現平等的多元文化環境。

桃園永安海螺文化體驗園區（林亦謙攝）

放眼全球各國的文藝復興經驗，台灣世客博是可以利用客家的主題，為桃園發展出客家內外的地方創生，它的貢獻，可以落定於桃園青埔高鐵特區等新興社區，更可以從傳統的客家族群集中地，亦即中壢平鎮楊梅龍潭等南桃園地區出發。以文化特殊性而言，它也可以發揮桃園海洋客家的概念，進而與政府想要打造的國際航空城、科技智慧城市等概念出發，透過博覽會讓在地的人文地景有機地結合起來，向全球行銷桃園。

筆者曾親身經歷日本2019瀨戶內海國際藝術季，它是以「海權復甦」為概念，讓每個島嶼都能發揮它獨有的文化、節慶、地理特色景點。讓我最感動的，是有一次我到了岡山縣的犬島，它有著很類似台灣東北角台灣金屬公司禮樂煉銅廠的地景，旅途中遇到一個老人，跟他聊天才知道當一個幫路人指路，而且沒有任何報酬的一個行為，是他能夠做的，也是最快樂的事，因為他意識到自己現在可以為地方做點什麼了。

日本2019瀨戶內海國際藝術季是當地帶動國際觀光、動員暨活絡社區村落的政策作為，當年適為台灣地方創生元年。台灣桃園的問題是城鄉發展的鏈結及均衡，世客會是不是也可以成功帶動區域發展，以及市民與客家人的光榮感和參與感呢？（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系研究生）

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