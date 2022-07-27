「問題不在於他們是否會用武力奪取台灣，而是在什麼時間，用什麼方式動武。」

此言出於美國中情局局長伯恩斯，其結論是：中國大陸攻打台灣的風險在未來十年會隨著時間推移愈來愈大。

伯恩斯還認為，中國從俄烏衝突吸取了一個「教訓」，即若想速戰速決，必須有碾壓對方的實力，因此北京不會立即對台動武。

美中情局長在一個安全論壇發表上述言論，論壇的列席者也包含了中國駐美大使秦剛。秦剛對台灣問題的看法是：中國最不願意做的事就是與同胞同室操戈，我們會本著最大的真誠達到和平統一，因為我們相信這最符合兩岸人民的利益。

武力統一到底是真議題還是假議題，關鍵在於「時間站在誰那邊」，這次筆者就小聊一下華盛頓在台海問題上的雜音。

台灣在台海問題上的缺席與後果

兩岸與美國三方，至少在此時此刻，都不想速戰速決，不過，也都在考慮速戰速決的現實可能性與其損益。

台灣這一方，由於早早放棄了台海問題的自主性，也形同放棄了決定權與發言權，但隨著美國急切地想實現對台灣的完全支配，壓力湧現，以致軍方與國安單位也傳出了反對「不對稱作戰」的異音。

簡單說，台軍向來的戰略是「源頭打擊」，美方原來也支持這個構想，但近年已有所變化，俄烏衝突後更強調「不對稱作戰」。前者的概念是「攻擊為最佳防禦」，後者則是「防禦為最佳攻擊」，此差異深刻凸顯台美的矛盾，而此矛盾牽涉到武備安排的大轉向。

對台方而言，防禦是目的，攻擊是達成目的的手段；對美方而言，攻擊是目的(削弱中國)，而台灣的炮灰式防禦是達成目的的手段。

「不對稱作戰」使得美國對台軍售項目，具遠程打擊能力的武器都被取消，改成適合作為「肉盾」的武器。這種180度的改變不止在於買不到美國重武器，還否定了台制導彈與潛艦等大型軍備計劃，牽連甚廣。

這便是蔡英文出讓台海問題自主性給美國的惡果。在軍事面是如此，在政治面，台美關係則更是「不對稱」，連「護台神山」都被搞成「護美神山」。

美前防長，現職軍火掮客的艾斯培（Mark Esper）在台灣一番表態，包含「男女皆兵」、「軍事預算應達GDP3.2%」等等胡言亂語，罕見地遭到台灣不分藍綠的「婉拒」。這顯示台方有意止損——畢竟再讓美國鷹派一路嗨下去，誰執政都難以維穩。

對於拜登政府全面支配台灣，並打「台灣牌」刺激中國，華盛頓政學界並非沒有雜音，最近，由於美國大力炒作烏克蘭與台灣問題的共伴效應，不但「新冷戰」的話語呼之欲出，甚至已有人討論「三戰」的可能。烏雲密佈下，美智庫已有敦促當道踩剎車的異見，簡言之，就是季辛吉那一套現實主義說詞的理想主義版本。

但有用嗎？

小火慢燉策略

智庫「布魯金斯」東亞問題研究員瑞恩·哈斯(Ryan Hass)最近寫了一篇報告(「An American perspective on the role of Taiwan in US-China relations」)，對華盛頓政界發出警語和建議。總的來看，哈斯認為目前美國對華政策在台灣問題上的處理是不智且錯誤的：

重點一：烏克蘭事件不是處理台灣問題的伏筆，兩者間沒有邏輯關係，不要玩「連連看」。

重點二：中美之間已嚴重缺乏溝通渠道，雙方對問題的認知相反，都主張目前的外交反應是響應對方的過激行為。

重點三：對於中國在俄烏衝突中記取了什麼「教訓」，不宜過早下定論。

重點四：台海緊張局勢已過度升高，若現在發生台海衝突，盟國將無法持續支持烏克蘭。

重點五：應促使各方採取糾正措施以防範戰爭。

重點六：中國大陸對台灣的「攻擊」是各種「蠶食」，現階段並無意以武力「速戰速決」。

關於解決方案，該文主張：

其一，台灣人民的意願才是武力衝突是否會發生的關鍵，而不是中美雙方的意志，因為目前台灣人的主流意願是「維持現狀」，因此華盛頓和台北確保可信的威懾即可。

其二，美國應緩和局勢，而不是激化問題，例如鼓勵台灣地區與中國大陸展開意識形態鬥爭，且將所有民主國家捲進來助陣。這麼做只會讓全世界認為美國才是激化問題的禍首，而非中國。

其三，不要將台灣地區視為美國代理人或戰略資產，只需要強化台灣的自衛能力，且不需對大陸的軍事行動次次採取具體響應，專心做好台美軍事準備即可。

其四，美國不應打「台灣牌」挑釁中國，只需要在符合美國利益的情況下，提高美國與台灣地區的接觸水平即可。

其五，要遵守美國的「一個中國」政策，在解決兩岸爭端的方案上不表態，不預判和平解決的可能方案，並繼續敦促北京和台北進行兩岸談判。

其六，兩黨政治人物都不應借打台灣牌謀取黨派私利。

其七，多做少說，將有助於把全球注意力集中在兩岸緊張局勢升級的根源上，否則中國永遠不會被視為「挑事者」。

其八，重建中美兩國在台海問題上的溝通渠道。

以上表述，可視為「小火慢燉」的策略。

問題在於，此論述的預期結果是兩岸和平解決爭端，在現實裡，卻與目前美方戰略利益相左。說直白點：鷹派促戰，鴿派促和，對當下採取強硬對華政策的那一小撮當道政客來說，以上這些主張過於理想主義而不現實。

然而，若將思路轉向季辛吉的類似主張，此論述又十足是現實主義的。畢竟，現實主義者都不樂見中美發生戰爭，包括推崇「進攻性現實主義」的米爾斯海默也是如此。

方法是理想或現實，終歸要回到一個大哉問：中美博奕，時間到底站在誰那邊？

維持強權的必要特徵

儘管不少美國精英仍在盤點強國優勢，但山姆大叔確實在走下坡路。放眼全球，拉美、中東、東南亞、非洲，甚至太平洋島國，都已不再是美國說了算的地區，證據就是拜登正努力在上述地區一一回防，而成效顯然不佳。

據此，蘭德公司的高級研究員麥克·馬薩爾(MICHAEL J. MAZARR)索性借歷史經驗將視野放大，發文探討維持強權的必要特徵，以期點醒美國，今後該怎麼辦（「What Makes a Power Great」）。

馬薩爾列舉了七項強權特徵：

1. 國家野心(ambition，雄心)。

2. 在社會面分享機會，以產生人才。

3. 共享國家認同。

4. 目標導向和有效的政府，扶植私營部門，促進強大的教育體系。

5 .包容而有效的社會制度。

6. 將社會重點放在學習和適應上，以確保對創新持開放態度。

7. 促進多樣性和多元化，以避免社會落入窠臼，抑制了創造力。

以上七個特徵，簡言之就是說強權要保持「活力」。不過馬薩爾最後強調，任何特徵過度膨脹都會對國家造成損害，因此關鍵在於「平衡」。

馬薩爾的表述並不新鮮，其實就一句話：治大國如烹小鮮。材料、火候、調味、調理方式，都要講究，最重要的是一切都要「恰到好處」，最好能相輔相成。

但知易行難，什麼是「恰到好處」？

在一個充滿活力的國度，若社會服膺的是弱肉強食(原則上就是資本主義)的原則，那麼強者自然過度膨脹，社會也就必然失衡。今天的美國，就是如此，誰都知道這些特徵的重要性，但如何維持平衡？考慮到此舉意味著犧牲某方的利益，「平衡」也就成為千古難題了。

美國已是現代化發展得很成熟的國家，可它現在的問題是嚴重失衡。對此，馬薩爾以間接的方式批評當下的美國，缺乏一個「熱心公益的精英階層」，精英層變得腐敗，充滿尋租行為。精英質量低落，治理自然每況愈下，社會眾聲喧嘩，各自組成「飯圈」，分歧也就無可避免。

強權博弈，時間當然不會站在內部混亂的那一方。馬薩爾苦心孤詣，以古鑒今，繞了這麼大一圈只是想告訴美國精英：管好自己的事兒。

時間緊迫，美國只能涉險以爭取時間

時間既然不站在美國這一邊，若還想維持強權，那麼任何小火慢燉的策略都偏離現實。這也是美國的現實主義者不受歡迎的原因之一，對急切想打瘸對手以保持優勢的主流精英而言，現實主義最不現實。

米爾斯海默高呼俄烏衝突的禍首是美國。這答案在美國對手那邊，得了滿分，在美國這邊是零分。當權的精英必須往前看，想的是如何削弱對手，非主流的現實主義者卻只想往後看，專注問題的根源，並認為唯有如此才能解決問題。

毛病就出在當權者並不想解決問題，反而意在製造問題以保持優勢。

馬薩爾舉了一個例子，側面印證美國精英的焦慮：歐亞集團基金會(Eurasia Group Foundation) 2019年的一項調查發現，在18至29歲之間，有55%的美國人認為美國並不「特殊」，而60歲以上的美國人中，這一比例僅為25%。

這是國家雄心正在快速流失的證據，因為美國特殊論，是山姆大叔國家雄心的根源，也是國家認同的基礎，沒了這「熊心」，也就沒了支配世界的「豹子膽」。因此，台海問題作為中美博奕的深水區，美國不由自主地涉險踩線，已是難以逆轉的趨勢，至少在他們嘗到重大苦果以前，不會停止探索，因為時間不站在他們那邊。

從另一個層面來看，焦慮就是商機，地緣風險升級，軍火商利益先行，像艾斯培這樣的軍火掮客，還有類似的訪台團今年以來可謂絡繹不絕，都急著在統一前，能撈就撈。現在，更只有加碼塞貨，不會收斂。

剩下的問題，就是北京還能忍多久了。誠然，時間站在中國這邊，但不幸的是，美國精英也心知肚明，所以只會更猴急地耍花招想將時間搶回去。三個月內，裴洛西打兩次台灣牌，你看他們有多焦慮。

而台灣呢？問題只有一個，就是台灣將自己放在無關緊要的位置，以致時間永遠不站在它這邊。（作者為自由撰稿人）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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