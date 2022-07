「問題不在於他們是否會用武力奪取台灣,而是在什麼時間,用什麼方式動武。」

此言出於美國中情局局長伯恩斯,其結論是:中國大陸攻打台灣的風險在未來十年會隨著時間推移愈來愈大。

伯恩斯還認為,中國從俄烏衝突吸取了一個「教訓」,即若想速戰速決,必須有碾壓對方的實力,因此北京不會立即對台動武。

美中情局長在一個安全論壇發表上述言論,論壇的列席者也包含了中國駐美大使秦剛。秦剛對台灣問題的看法是:中國最不願意做的事就是與同胞同室操戈,我們會本著最大的真誠達到和平統一,因為我們相信這最符合兩岸人民的利益。

武力統一到底是真議題還是假議題,關鍵在於「時間站在誰那邊」,這次筆者就小聊一下華盛頓在台海問題上的雜音。

台灣在台海問題上的缺席與後果

兩岸與美國三方,至少在此時此刻,都不想速戰速決,不過,也都在考慮速戰速決的現實可能性與其損益。

台灣這一方,由於早早放棄了台海問題的自主性,也形同放棄了決定權與發言權,但隨著美國急切地想實現對台灣的完全支配,壓力湧現,以致軍方與國安單位也傳出了反對「不對稱作戰」的異音。

簡單說,台軍向來的戰略是「源頭打擊」,美方原來也支持這個構想,但近年已有所變化,俄烏衝突後更強調「不對稱作戰」。前者的概念是「攻擊為最佳防禦」,後者則是「防禦為最佳攻擊」,此差異深刻凸顯台美的矛盾,而此矛盾牽涉到武備安排的大轉向。

對台方而言,防禦是目的,攻擊是達成目的的手段;對美方而言,攻擊是目的(削弱中國),而台灣的炮灰式防禦是達成目的的手段。

「不對稱作戰」使得美國對台軍售項目,具遠程打擊能力的武器都被取消,改成適合作為「肉盾」的武器。這種180度的改變不止在於買不到美國重武器,還否定了台制導彈與潛艦等大型軍備計劃,牽連甚廣。

這便是蔡英文出讓台海問題自主性給美國的惡果。在軍事面是如此,在政治面,台美關係則更是「不對稱」,連「護台神山」都被搞成「護美神山」。

美前防長,現職軍火掮客的艾斯培(Mark Esper)在台灣一番表態,包含「男女皆兵」、「軍事預算應達GDP3.2%」等等胡言亂語,罕見地遭到台灣不分藍綠的「婉拒」。這顯示台方有意止損——畢竟再讓美國鷹派一路嗨下去,誰執政都難以維穩。

對於拜登政府全面支配台灣,並打「台灣牌」刺激中國,華盛頓政學界並非沒有雜音,最近,由於美國大力炒作烏克蘭與台灣問題的共伴效應,不但「新冷戰」的話語呼之欲出,甚至已有人討論「三戰」的可能。烏雲密佈下,美智庫已有敦促當道踩剎車的異見,簡言之,就是季辛吉那一套現實主義說詞的理想主義版本。

但有用嗎?

小火慢燉策略

智庫「布魯金斯」東亞問題研究員瑞恩·哈斯(Ryan Hass)最近寫了一篇報告(「An American perspective on the role of Taiwan in US-China relations」),對華盛頓政界發出警語和建議。總的來看,哈斯認為目前美國對華政策在台灣問題上的處理是不智且錯誤的:

重點一:烏克蘭事件不是處理台灣問題的伏筆,兩者間沒有邏輯關係,不要玩「連連看」。

重點二:中美之間已嚴重缺乏溝通渠道,雙方對問題的認知相反,都主張目前的外交反應是響應對方的過激行為。

重點三:對於中國在俄烏衝突中記取了什麼「教訓」,不宜過早下定論。

重點四:台海緊張局勢已過度升高,若現在發生台海衝突,盟國將無法持續支持烏克蘭。

重點五:應促使各方採取糾正措施以防範戰爭。

重點六:中國大陸對台灣的「攻擊」是各種「蠶食」,現階段並無意以武力「速戰速決」。

關於解決方案,該文主張:

其一,台灣人民的意願才是武力衝突是否會發生的關鍵,而不是中美雙方的意志,因為目前台灣人的主流意願是「維持現狀」,因此華盛頓和台北確保可信的威懾即可。

其二,美國應緩和局勢,而不是激化問題,例如鼓勵台灣地區與中國大陸展開意識形態鬥爭,且將所有民主國家捲進來助陣。這麼做只會讓全世界認為美國才是激化問題的禍首,而非中國。

其三,不要將台灣地區視為美國代理人或戰略資產,只需要強化台灣的自衛能力,且不需對大陸的軍事行動次次採取具體響應,專心做好台美軍事準備即可。

其四,美國不應打「台灣牌」挑釁中國,只需要在符合美國利益的情況下,提高美國與台灣地區的接觸水平即可。

其五,要遵守美國的「一個中國」政策,在解決兩岸爭端的方案上不表態,不預判和平解決的可能方案,並繼續敦促北京和台北進行兩岸談判。

其六,兩黨政治人物都不應借打台灣牌謀取黨派私利。

其七,多做少說,將有助於把全球注意力集中在兩岸緊張局勢升級的根源上,否則中國永遠不會被視為「挑事者」。

其八,重建中美兩國在台海問題上的溝通渠道。

以上表述,可視為「小火慢燉」的策略。

問題在於,此論述的預期結果是兩岸和平解決爭端,在現實裡,卻與目前美方戰略利益相左。說直白點:鷹派促戰,鴿派促和,對當下採取強硬對華政策的那一小撮當道政客來說,以上這些主張過於理想主義而不現實。

然而,若將思路轉向季辛吉的類似主張,此論述又十足是現實主義的。畢竟,現實主義者都不樂見中美發生戰爭,包括推崇「進攻性現實主義」的米爾斯海默也是如此。

方法是理想或現實,終歸要回到一個大哉問:中美博奕,時間到底站在誰那邊?

維持強權的必要特徵

儘管不少美國精英仍在盤點強國優勢,但山姆大叔確實在走下坡路。放眼全球,拉美、中東、東南亞、非洲,甚至太平洋島國,都已不再是美國說了算的地區,證據就是拜登正努力在上述地區一一回防,而成效顯然不佳。

據此,蘭德公司的高級研究員麥克·馬薩爾(MICHAEL J. MAZARR)索性借歷史經驗將視野放大,發文探討維持強權的必要特徵,以期點醒美國,今後該怎麼辦(「What Makes a Power Great」)。

馬薩爾列舉了七項強權特徵:

1. 國家野心(ambition,雄心)。

2. 在社會面分享機會,以產生人才。

3. 共享國家認同。

4. 目標導向和有效的政府,扶植私營部門,促進強大的教育體系。

5 .包容而有效的社會制度。

6. 將社會重點放在學習和適應上,以確保對創新持開放態度。

7. 促進多樣性和多元化,以避免社會落入窠臼,抑制了創造力。

以上七個特徵,簡言之就是說強權要保持「活力」。不過馬薩爾最後強調,任何特徵過度膨脹都會對國家造成損害,因此關鍵在於「平衡」。

馬薩爾的表述並不新鮮,其實就一句話:治大國如烹小鮮。材料、火候、調味、調理方式,都要講究,最重要的是一切都要「恰到好處」,最好能相輔相成。

但知易行難,什麼是「恰到好處」?

在一個充滿活力的國度,若社會服膺的是弱肉強食(原則上就是資本主義)的原則,那麼強者自然過度膨脹,社會也就必然失衡。今天的美國,就是如此,誰都知道這些特徵的重要性,但如何維持平衡?考慮到此舉意味著犧牲某方的利益,「平衡」也就成為千古難題了。

美國已是現代化發展得很成熟的國家,可它現在的問題是嚴重失衡。對此,馬薩爾以間接的方式批評當下的美國,缺乏一個「熱心公益的精英階層」,精英層變得腐敗,充滿尋租行為。精英質量低落,治理自然每況愈下,社會眾聲喧嘩,各自組成「飯圈」,分歧也就無可避免。

強權博弈,時間當然不會站在內部混亂的那一方。馬薩爾苦心孤詣,以古鑒今,繞了這麼大一圈只是想告訴美國精英:管好自己的事兒。

時間緊迫,美國只能涉險以爭取時間

時間既然不站在美國這一邊,若還想維持強權,那麼任何小火慢燉的策略都偏離現實。這也是美國的現實主義者不受歡迎的原因之一,對急切想打瘸對手以保持優勢的主流精英而言,現實主義最不現實。

米爾斯海默高呼俄烏衝突的禍首是美國。這答案在美國對手那邊,得了滿分,在美國這邊是零分。當權的精英必須往前看,想的是如何削弱對手,非主流的現實主義者卻只想往後看,專注問題的根源,並認為唯有如此才能解決問題。

毛病就出在當權者並不想解決問題,反而意在製造問題以保持優勢。

馬薩爾舉了一個例子,側面印證美國精英的焦慮:歐亞集團基金會(Eurasia Group Foundation) 2019年的一項調查發現,在18至29歲之間,有55%的美國人認為美國並不「特殊」,而60歲以上的美國人中,這一比例僅為25%。

這是國家雄心正在快速流失的證據,因為美國特殊論,是山姆大叔國家雄心的根源,也是國家認同的基礎,沒了這「熊心」,也就沒了支配世界的「豹子膽」。因此,台海問題作為中美博奕的深水區,美國不由自主地涉險踩線,已是難以逆轉的趨勢,至少在他們嘗到重大苦果以前,不會停止探索,因為時間不站在他們那邊。

從另一個層面來看,焦慮就是商機,地緣風險升級,軍火商利益先行,像艾斯培這樣的軍火掮客,還有類似的訪台團今年以來可謂絡繹不絕,都急著在統一前,能撈就撈。現在,更只有加碼塞貨,不會收斂。

剩下的問題,就是北京還能忍多久了。誠然,時間站在中國這邊,但不幸的是,美國精英也心知肚明,所以只會更猴急地耍花招想將時間搶回去。三個月內,裴洛西打兩次台灣牌,你看他們有多焦慮。

而台灣呢?問題只有一個,就是台灣將自己放在無關緊要的位置,以致時間永遠不站在它這邊。(作者為自由撰稿人)

(本文來源觀察者網,授權中時新聞網刊登)

