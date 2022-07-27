林智堅論文抄襲風暴，越演越烈。林的委任律師黃帝穎指台大社科院院長蘇宏達未審先判，遞狀台大學術倫理審定委員會，要求台大社科院長蘇宏達依法迴避。

查，蘇宏達寫給全院博碩士、學士和碩士專班同學的信函，雖然明指社科院國發所碩士專班2017年畢業生論文疑涉抄襲一事，係屬「醜聞」，但全文中，從未指名道姓，不知林智堅的律師黃帝穎，為何要對號入座，自行往槍口上撞？林、黃二人心虛，怎能說蘇宏達「未審先判」？

無論是坊間指控或是媒體報導的陳明通指導林智堅的碩專班畢業論文，涉及抄襲，或是蘇宏達信函中所指的2017年畢業生論文抄襲案，都讓台大國發所蒙羞受辱。國發所有難，上級「領導」社科院院長，難道無權發函內部，提醒眾人，端正品行、遵守學術倫理？蘇宏達此舉，意在清理門戶，避免家醜外揚。

林智堅若是感念國發所師長的培育之恩，避免醜聞延燒到昔日師長，見蘇宏達信函，危機管理應該採取的動作是坦白認錯，鞠躬道歉，一肩扛起抄襲醜聞責任，怎麼會反其道而行，指控蘇宏達未審先判，明明白白地將政治的黑手伸進了校園裡，還拉著全黨陪葬？

醜聞、緋聞，有共通點。一是空穴來風，事出有因。二是醜聞緋聞一經媒體報導，不待司法審理，社會大眾心中早已審判完畢。譬如，林秉樞家暴高嘉瑜，既是緋聞，也是醜聞，事情爆發，民進黨幾乎傾全黨之力，未審先判林秉樞。醜聞、緋聞，天知、地知、你知、我知，只有當事人知之甚詳。己身正，誰能未審先判你和我？

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