「乞丐趕廟公」是台灣諺語，指喧賓奪主，假貨欺壓真貨。這一系列文章旨在論述，真為台灣著想，維護百姓安全福祉，是真台灣人。用「抗中保台」霸凌其他台灣人者，是假台灣人，其所作所為就是「乞丐趕廟公」。

選舉近了，台灣政壇各種奇行異狀，匪夷所思，超乎想像。真正的台灣人謙遜、知恥、不忘本也不護短，但打著「台灣價值」到處吃乾抹淨、霸凌他人的假台灣人，則是完全不講這一套，許多「台灣奇蹟」於焉誕生。

先是民進黨提名選台北市的陳時中，最近自爆曾申請美國綠卡，民進黨群起護航，強調他是「根留台灣」，渾然忘了他們當年針對馬英九曾申請綠卡一事，強力攻擊其國家忠誠度，極盡侮辱之能事。莫怪媒體評論說：「當年民進黨遇到馬英九如何窮追猛打，如今遇到陳時中卻是極盡溫柔。」

奇怪，為何陳時中就是「根留台灣」，馬英九一樣留在台灣，卻是對國家忠誠有問題？這就是「綠能，你不能」嗎？類似的例子很多，陳時中日前到萬華龍山寺參拜祈福，有民眾抗議，立即火速被拖離現場，還被1450肉搜。對照馬英九任內出席活動遭民眾丟鞋子，維安都還沒架走抗議者，陳時中現在是平民，憑什麼拖走抗議民眾？難道是「有人來，我就扛（走）？」

另外一路持續將下限推往新低的，是代表民進黨參選桃園市長的前新竹市長林智堅。他被控論文抄襲案，連挺綠色彩鮮明的反服貿學者、前台大經濟系主任鄭秀玲都看不下去。但是曾經大聲指控國民黨政務官、候選人抄襲論文的蔡英文與民進黨，卻選擇全黨力挺到底，指導陳明通不道歉甚至還出來說那是原創，把人民當白痴。還真不是一般稍有良知的真台灣人做得到的。

林智堅問題更大的是新竹市棒球場。花了十二億，卻問題叢生，外野區觀眾席地板到處是破洞「如古巴球場」，球員還因此受傷，尚未驗收就找蔡英文來剪綵。這些「情節」讓人很熟悉，也充滿想像，不必經司法程序，甚至無須政治攻防，台灣老百姓一看就知道怎麼回事，但蔡英文與民進黨還是挺到底，為什麼？

蔡英文與民進黨的奇特心靈，或許從本月17日的民進黨全代會可以窺見。蔡英文致詞時，緬懷月初遇刺身亡的前日本首相安倍晉三，說「民進黨會記得安倍的期許」，背後大螢幕牆就是安倍照片。畫面看起來，民進黨民選首長排排站，背後放著日本前首相，網友諷刺：「還以為安倍是前總統或民進黨前主席！」

安倍首相曾與馬英九前總統簽訂《台日漁業協議》，對台日關係有貢獻，哀悼他是應當的，但是變成民進黨全代會的精神領袖或象徵圖騰，就違反禮儀，更失格調，恐怕連日本人都會覺得怪異。台灣俗諺說：「半路認老爸」，但是半路認的也只是客爸（乾爸）；對照蔡英文執政後力推「去中國化」，「以客為爸」不倫不類，數典忘祖。至於陳時中驅趕民眾、通堅門、爛棒球場等事，更是欺負政府的頭家「人民」。看來人民恐怕真的只能阿Q地說「老子被兒子打了」。

或許蔡英文與民進黨認為，只要能「抗中保台」，論文可抄襲，雙標不重要，甚至於「半路認老爸」又何妨？但這不是這數百年來，台灣人真正的核心價值。真正台灣人，不會「以客為爸」，反過來鬥爭任何不贊同去中、仇中的同胞鄉親。更懂得認錯，懂得知恥近乎勇，不會「教壞囝仔大小」。（作者為前總統府副秘書長、現任馬英九基金會執行長）

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