「石油」是拜登中東行的最大重點

無疑地，拜登訪中東最主要目的是石油。即便六月份美國油價已呈現下降趨勢，但仍是處於一桶油超過$100的高價（2021年為$68；2019年為$57）。而通貨膨漲－特別是油價與食物價格的高漲－是拜登民調低迷的最主要原因。而現在國際社會有足夠的備用容量(spare capacity) 來大量增產石油的國家只有沙國。因此即使拜登在競選時稱沙國的薩爾曼王儲 (Mohammed bin Salman, MBS) 為國際社會摒棄之人 (pariah)，但在現實政治考量之下只能尋求與他和解。

拜登之所以會如此鄙視薩爾曼，是因為他涉嫌下令殺害2018年《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉 (Jamal Khashoggi)，以及他鎮壓反政權記者與異議份子等違反人權的行為。即使拜登為挽救民調而重新向薩爾曼遞出橄欖枝，但沙國在拜登與薩爾曼的會後仍未明確宣示要增產石油。

事實上，要降低美國的能源價格，最有效的方法是增產美國國內的石油與天然氣。但拜登自上台以來透過許多方式來減少美國能源生產，如：取消拱心石輸油管道(Keystone XL Pipeline)的建造（預估若如期完成每日可以運輸超過80萬桶石油）、中止離岸與陸上石油天然氣租賃權銷售(offshore and onshore oil and gas lease sales)、任命對化石能源產業具有敵意的聯邦部會官員等舉措。此外，在積極尋求重返伊朗核協議 (JCPOA)的同時，此中東之行的另一亮點是拜登總統重申了美國對長期盟友以色列的堅定支持，並背書了川普總統時代的「亞伯拉罕協定」(The Abraham Accords)。

以色列與美國的阿拉伯世界盟友—如沙國與阿聯酋—能放下歧異尋求合作的主要原因，是他們對伊朗核協議的共同不滿，以及堅決要阻止伊朗獲得核武的共同目標。沙國允許從以色列啟程以及前往以色列的班機飛越其領空，以及以色列同意埃及將位於紅海的兩座島返還沙國，即是兩國關係緩解的重要象徵。但拜登上任後積極尋求重返伊朗核協議，激怒了這些美國在中東的盟友，削弱了美國在中東地區的影響力。或許是為了挽回盟友芳心，這次拜登與以色列總理拉皮德 (Yair Lapid) 共同提出了「耶路薩冷美以戰略夥伴共同聲明」(Jerusalem U.S.-Israel Strategic Partnership Joint Declaration)。其中拜登首次背書以色列「透過一切手段來阻止伊朗獲得核武器」的權利（他在競選期間只有說過「不會讓伊朗在我任內獲得核子武器」）。在隨後與以色列當地電視台的訪問中，當拜登被問到他是否會不惜使用武力來阻止伊朗獲得核武時，他回答：「若這是美國能訴諸的最終手段，那麼我願意。」

另外，於「耶路薩冷美以戰略夥伴共同聲明」中，拜登提到川普任內達成的「『亞伯拉罕協定』對中東地區的未來以及區域安全、繁榮與和平而言相當重要。」明確背書了此協定，這展現難得的川普拜登兩人共識。

美國挽回中東盟友的第一步：放棄重返伊朗核協議的願望

除了現實油價考量之外，拜登此行也盼能夠切斷中東盟友與中、俄變緊密的關係。拜登上台後中止對沙國的軍售、撤回美國對沙國與阿聯酋在葉門戰爭的支持、撤離美國部署在沙國的飛彈，並在受伊朗支持的葉門胡希反叛軍 (the Houthis) 以無人機轟炸沙國與阿聯酋基礎建設與人口中心時不聞不問。這些事例，加上歐巴馬時代混亂的中東政策、川普對2019年沙國油田遭伊朗襲擊的不聞不問，以及現在拜登尋求重返伊朗核協議的渴望，都再再加深中東國家對美國的懷疑。

因此，這些中東盟國開始了它們的避險行為：以色列為求俄國默許其在敘利亞對抗伊斯蘭恐怖份子的軍事行動，而不願就烏克蘭戰爭大肆批評俄國；沙國與阿聯酋加強與中俄的軍事合作、向兩國買武器、簽訂共同生產彈道飛彈的協議、威脅要以人民幣來計算石油交易……等。

為了扭轉此局勢並挽回中東盟友的信任，美國似宜先宣示其拋棄伊朗核協議的決心，並回歸川普時代的「最大化壓力政策」(maximum pressure campaign) 以切斷伊朗資助恐怖主義的金援（2017年在川普政府執行最大化壓力政策前，伊朗依靠石油的收入是530億美元；該政策於2018年執行後，2019年3月至2020年3月的該數值只有80~90億美元）。同時，美國應繼續奠基在「亞伯拉罕協定」的成果上，致力與中東盟友合作以阻止伊朗獲得核子武器。（作者為2022年美國企業研究院夏日榮譽計畫學人、2022年美國史丹佛大學胡佛研究院夏季政策研習營學人）

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