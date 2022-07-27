鬧得沸沸揚揚的前新竹市長林智堅論文抄襲事件，就像一面照妖鏡，不但清楚揭露林智堅等人毫無誠信，民進黨踐踏學術倫理，也顯現出學術圈政學相依的畸形關係，更映照出台灣是非泯滅、民主沉淪的悲哀。

抄襲醜聞 爆綠色恐怖

林智堅寫了兩篇論文，都涉及大程度的抄襲，其實已是累犯了。他在中華大學寫的碩士論文抄襲竹科管理局結案報告，在台大國發所的論文和同為國安局長陳明通指導的余正煌高度雷同，兩篇論文連錯字都一樣。余正煌的論文完成較早，提到林智堅時還說是「准碩士」；林智堅的論文完成較晚，當時他已取得中華大學碩士，卻也仍在論文中寫自己是「准碩士」（錯字照抄）。顯然林智堅不只是大量複製貼上別人的東西，連校對都懶得仔細校一校，自己的學歷還跟著別人錯，這樣的論文拿出來比一比，這不是抄襲，那什麼是抄襲？抄得還不用心，顯然並不擔心論文不過關，這是為什麼？

這又顯示出了另一個嚴重問題：陳明通的護航放水。林智堅和余正煌的論文高度雷同，不是甲抄乙，就是乙抄甲，問題是兩人屬同一個指導教授，陳明通是眼睛瞎了嗎？何以讓兩人的論文都輕鬆過關？看看陳明通指導的學生陣容，可謂冠蓋雲集，人數不但高達173位碩博士，其中更有許多綠營高層、縣市長或媒體人。平常一個教授指導20個學生都算多了，陳明通如此神通廣大，是大家受他教誨獲益良多，還是他儼然已是學店派閥，是學歷輕鬆鍍金的保證班？新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安和立委高嘉瑜、邱志偉、沈發惠、郭國文都是他的學生，這些政治人物要辦公務、要跑攤、要選民服務，忙得要死還有心求學，而且都拜入陳明通門下，莫非這是開給綠營自己人的方便門？

由此，又看出另一個問題：台灣高等教育的經營扭曲。由於少子化，學校的生存日益困難，很多學校都喜歡招攬政商關係好的老師或學生，有利於爭取經費資源及廣舖人脈。在職專班這種招收社會高層精英的課程，就有用學府聲譽廣結善緣的用意。但若是不好好把關，像如今爆出論文抄襲爭議，堂堂最高學府的名聲也會跟著陪葬。

余正煌聲明 反駁指控

問題還不僅於此，林智堅論文抄襲事件爆發後，蔡英文總統第一時間就發文力挺。林智堅開了兩次記者會，但都沒把事情講清楚，記者會上主要是由立委鄭運鵬擔任解說，彷彿論文是他寫的。這種「全黨救一人」的力度，呈現了將此事高度政治化的態度，也就是學術事政治解決。台大學術倫理審定委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達向學生發表公開信，強調一定按最高標準捍衛台大與社科院的榮譽，而這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要。民進黨立刻跳腳，指蘇宏達用「醜聞」一詞已未審先判，應該迴避審定會。請問，若不是鬧出醜聞，何須召開審定會？而本應擔任林智堅論文審議會召集人的中華大學工業管理系主任馬恆，則以「身體因素」請辭系主任，人家連審議會召集人都不敢當了，台灣社會是不是已經陷入了綠色恐怖？

所以，林智堅論文事件顯現的最深刻問題，是台灣的民主沉淪。林智堅和陳明通敢睜眼說瞎話，民進黨敢不顧觀瞻包庇到底，是因為他們覺得可以唬爛台灣人民。歐美國家的政客若是被抓包論文抄襲，二話不說只能道歉下台，林智堅抄那麼大卻還理歪氣壯，整個黨政體系全力護駕，已經沒有一丁點基本的是非底線。這是民進黨靈魂的虛無，道德的崩解，所餘唯有貪婪和權鬥。這樣的執政團隊對人民毫無敬畏，也缺乏民主體制中應有的謙卑與負責，因此敢為所欲為，絲毫不在乎人民的觀感。

林智堅和陳明通都不出席台大的審定會，反而是神隱多日的余正煌出面反駁抄襲的指控，林智堅和陳明通顯然已誠信破產。此事是非曲直很清楚，民眾不能再縱容民進黨，台大人更應該站出來發出怒吼！