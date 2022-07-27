賴清德副總統赴日參加前首相安倍晉三家祭返台後，隨即就美台與兩岸關係發表論述，雖然充滿「尊蔡」色彩，但一改過去謹守分際的低姿態，涉及專屬總統權限的外交、兩岸議題，流露競逐2024的企圖心。賴清德社會形象不差，民意支持度也非常高，但台獨標籤是其總統路上的障礙，大陸早就把狠話撂在前頭，美方也對他存有疑慮。

抗中護台搞錯方向

民進黨全代會螢幕顯示巨幅安倍晉三遺像，安倍生前提出的印太戰略願景，似成為賴清德乃至整個民進黨高舉的旗幟。而向來以安倍為偶像的賴清德，更是透過此次弔唁展現出與日本政壇深厚的人脈關係，相信「日本牌」今後將是賴清德卡位2024的優勢之一。但是，如果賴清德只是一味模仿安倍的形象、作風，甚至將安倍以個人身分大力呼籲的「抗中護台」作為競選總統的訴求，不僅搞錯了方向，也是對安倍政治遺產的誤讀。

若套用賴清德「務實台獨工作者」的自詡，那麼安倍晉三就是一位「務實右翼主義者」。作為首相的安倍，與作為議員的安倍，這兩者之間是有明顯區別的。首先，無論作為家族政治傳承者，還是擔任議員期間及卸任首相後，安倍在歷史、修憲、中日關係等敏感議題表現的政治傾向，毫無爭議是一個右翼主義者，一旦就任首相，就把右翼的一面收在身後，以務實的思維處理與中國之間的政治矛盾。

21世紀以來，中日關係兩次重要轉機，都與安倍晉三密不可分，這已寫入了習近平、李克強在安倍猝逝後的唁電之中。2006年安倍首次就任首相前，中日關係因前首相小泉純一郎堅持參拜靖國神社而掉入冰點，安倍上任後立即承諾任內不會參拜靖國神社，搬走了當時中日關係的最大障礙。很快，安倍訪問北京展開「破冰之旅」，大陸總理溫家寶次年回訪日本進行「融冰之旅」，開啟了中日戰略互惠關係的蜜月期，一直延續至2009年日本政黨輪替之後。

安倍第二次就任首相前，因野田佳彥任內爆發釣魚台國有化風波，中日關係再次跌至低谷，大陸反日情緒高漲。尤其當時美國歐巴馬政府提出「亞太再平衡」政策，宣示美國將重返亞洲，目標有意無意指向中國，影響所及，日本官方和民間對中國的不友好態度明顯抬頭。

安倍第二任期上台初期，配合美國戰略彰顯其右翼、強硬的立場。在此背景下，2014年北京APEC首次「習安會」以尷尬、冷淡氣氛收場，但雙方關係很快就穩定下來，1年後的第二次「習安會」，雙方相見歡，關鍵在於安倍接受了中方以「中日四個政治文件」作為改善雙邊關係的政治前提。

大陸支持安倍三箭

「中日四個政治文件」是1972年中共與日本建交後簽署的4份外交文書，反映了不同時期雙方對台灣、歷史等敏感問題的立場，其中不乏類似九二共識的求同存異、各自表述。安倍之所以接受「中日四個政治文件」作為前提，一方面因為這些文書是需要尊重的歷史事實，另一方面則因為這個概念包山包海，只要概括接受就可以避免名詞上的爭議，換取對中關係改善空間。果然，安倍第二任內，中國大力支持「安倍三箭」政策，遊客與資金湧向日本，為日本創造外匯收入與投資，兩國並攜手推動RCEP談判，若不是疫情影響，習近平很可能親赴日本出席東京奧運開幕把中日關係帶到新高度。當然，歷史不能假設，安倍也已去世，中日關係亦陷入困境。

作為首相的安倍晉三，願意暫時放下意識形態，把「務實」擺在「右翼」之上。賴清德自稱「務實台獨工作者」，他曾以台南市長身分訪問大陸，也曾拋出「親中愛台」、「九二共識不是問題」、「廢除台獨黨綱也不是問題」等兩岸論述，但包括北京與華盛頓，仍未完全信賴，顯然他「務實」的能力與表現仍待檢驗。以安倍為偶像的賴副總統，如何學習安倍務實的勇氣，並能得到國內、兩岸與國際社會的信任，將決定他的政治生命。