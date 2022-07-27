歐洲新冠疫情尚未飄離，俄烏戰爭繼踵而來，導致通膨一發不可收拾，油價高漲，天然氣面臨斷供脅迫，產業受創，民生困苦，難民危機深重難解。集體安全備感威脅之虞，不得不提高軍事預算，組織快速反應部隊與駐各成員國常備軍。

大西洋彼岸的美國，除了為通膨煩惱之外，簡直喜不自勝，原本追求戰略自主的北約國家從此乖乖順從，安全事務唯美國馬首是瞻，軍備支出不再吝惜，還高價購買美國石油與天然氣。美國援助烏克蘭抗俄，擊退俄軍力有未逮，但可將其拖住，消耗其資源。

做為北約盟主，美國不樂見歐洲邁向戰略自主，不聽使喚，最好唯美國意志是從，擔當遏制俄羅斯的火藥桶與經濟機器。抗俄猶有不足，美國為了遏制中國，近期猛力將北約拉入印太地區，企圖打造一個東西合璧的作戰機器，讓印太盟邦與北約連成一氣，共抗中國。

北約主要國家面對俄羅斯的重大威脅，暫時扈從美國，不敢再言戰略自主。歐洲國家自俄烏戰爭後看清楚了，既沒有強大軍力可以單獨抗俄，也沒有不依賴俄羅斯的能源自主條件，所期盼的戰略自主根本是水中月、鏡中花。

自2月底俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，歐洲天然氣價格已上漲逾130%；6月下旬，俄羅斯削減了60%的天然氣供應之後，德國產業遭受重創，出現30年來首見的貿易逆差，通貨膨脹率也創下歷史新高，經濟衰退迫在眉睫。整個歐洲國家的經濟都受創，歐元兌美元20年來首次處於平價狀態，這只是歐洲為烏克蘭戰爭付出代價的一小部分。

俄羅斯入侵烏克蘭，所持理由之一是北約持續東擴嚴重威脅俄國安全，如果此說為真，該負最大責任的是美國。歐洲國家與俄羅斯經貿關係密切，基於安全考慮也不願與俄國鬧翻。美國不然，亟欲將俄羅斯逼入死角，使其永世不得翻身，不得威脅歐洲與美國。德國不願追隨美國步伐，前總理梅克爾為了經濟利益而積極與俄羅斯交好；法國總統馬克宏更高調倡言戰略自主，聲稱北約已經腦死，必須建立歐洲軍，以期減低對北約的依賴。

現在這些已是明日黃花。招惹俄羅斯最厲害的美國坐收戰爭紅利，歐洲則受重創。除了援助烏克蘭武器沒完沒了，還不知如何度過今年冬天。俄羅斯把天然氣這個武器握在手上，對歐盟造成實質上的嚇阻作用。俄羅斯上月以維修北溪1號理由，斷氣10天，恢復供氣後只給一小部分。這場戲有如一場預演，預告今年冬天更壞的遭遇可能再度上演。俄羅斯如果真的出狠招斷氣，德國及一些國家將進入緊急狀態，陷入嚴重衰退。

歐洲為烏克蘭受苦受難，卻不敢擺脫美國獨行其事，只要安全關係上「美國為主、歐洲扈從」的格局不改變，歐盟在安全和防務上的戰略自主就無從實現。美國希望歐盟在安全上絕對依賴北約，徹底服從美國的地緣政治目標，當然不願歐盟發展其他的安全力量。明乎此，歐盟只能認命了，只能把戰略自主拋到九霄雲外，緊緊跟著美國老大哥走。