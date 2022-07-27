國民黨是個歷史政黨，為凸顯與其他政黨的不同，它也特喜歡強調自己是個歷史政黨。所謂歷史政黨，不只指其創黨歷史悠久，還更因它主導了歷史。就此，相較於台灣其他政黨，它可當之無愧，從年齡上它是老大哥，中華民國的肇建更就離不開它，談到此，不免底氣橫生，風姿俱足。

然而，這情形已是老遠之事，歷史，跟當前的國民黨似乎無關，君不見，面對七七抗戰紀念日，它可是一點聲息都無。

談抗戰，在當前的台灣，的確缺乏政治的正當性，提起「中華民國台灣」基本就從1949年談起，好似「這個國家」是從石頭縫裡突然蹦出來似的。但所謂政治正確放諸歷史長河，常也只是一時的浮漚泡沫。真談兩岸，你無法繞開中國內戰，而這內戰，國共正是當事的兩造，國民黨避此不談，就喪失了自己原是歷史一員的角色，也就稱不上真正的歷史政黨。

而談兩岸，抗戰就是其中重要的一環。在兩岸談抗戰之所以重要，不僅因它是中華民族生死存亡的一戰，更因國共都參與了這場民族聖戰，大陸的愛國主義教育一定程度還有賴對此一戰的歷史形塑，所以即便令人慘不忍睹的「抗日神劇」，在大陸也有它一定的市場。

然而，先不說坊間抗日神劇的缺乏說服力，即便大陸官方宣揚的各類戰事都為真，包含幾場主力迎擊的戰役，但加總起來，也得不出可以守住半壁江山，最後讓日本侵略者在中國戰區失敗的下場。而原因其實很清楚：國共在抗日戰爭上扮演的角色不同，當時中國戰區最高統帥是蔣介石，國軍是正面戰場的主力部隊，共軍則扮演協力角色，游擊作戰、敵後工作、干擾敵軍是它的所長，兩者配合，所以在當時國困民乏之下，還是挺了下來。

正因領導抗戰，抗戰勝利時蔣介石的聲望極高，但其後施政錯誤、官箴不彰、民怨四起，也就斷送了江山，而戰敗者既缺乏歷史的話語權，大陸許多民眾眼中的蔣介石，乃只剩下一個一意剿滅自己政敵，對共黨志士無所不用其極的獨夫，根本無心於抗日。

然而，蔣介石日記在大陸的出版，一舉顛覆了許多人的成見，蔣是基督徒，因「上帝是不可隱瞞的」，所以寫日記不像儒家門徒似的隱惡揚善，他不遮美醜，有話直記，類如對上帝的告解，所寫映現其真實生命狀態的可信度很高，透過這，許多人發覺蔣就是一個徹頭徹尾的民族主義者，一碼歸一碼，他領導抗戰與他後來多失民心須分開來看。

其實，在蔣的形象改變前，由於兩岸關係緩和，交流頻仍，對抗戰這神聖一戰，大陸官方也有逐漸納入國共「共同抗日」的傾向，畢竟，抗戰犧牲的將領除少數幾位外，都是國軍將領，只要能把正面戰場與游擊戰場其相輔相成、不可或缺的必要性說明白，共黨的取得江山並不見得一定要在抗戰上如此費力著墨，相反的，它還能就此跳脫歷史桎梏，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，放開腳步，為兩岸謀得更可能的未來。

也因如此，在兩岸上，國民黨作為抗戰時期的領導政黨這個歷史角色就特別重要，有此，它就不只是內戰失敗、僻處島嶼的一方，更是領導民族聖戰的一員，回到這角色，跟大陸談論兩岸未來，才真能有其底氣。

兩岸未來，真說一句，除了談，難道要戰？若讓台灣淪為代理人戰爭的戰場，更就置蒼生於萬劫不復。而談，在彼長我消，大陸又強調民族主義下，值得讓大陸「平視」的，正是這領導抗戰的歷史角色，它其實較諸許多人以為的台灣優勢，更是台灣的利基所在。

這角色，國民黨原該多所論述，如今卻避而不談，其結果何止將盡失兩岸「利基」，恐怕連黨的「立基」哪天也就不見了。（作者為文化學者）