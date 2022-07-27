美國總統拜登未能成功勸說聯邦眾議院議長裴洛西不要訪台，反而激起國會兩黨參眾議員反彈，群起呼籲美國絕不能屈服於中國壓力。因此，拜登政府相關部門已開始從配合她的訪台做出必要的安排與部署。問題是，不論裴洛西這次是否訪台，蔡政府恐怕都會成為最大輸家。

現年80歲、在眾院服務長達50年的裴洛西，以「反中挺台」聞名，在美國接班順序中，排名第三的她，今年11月期中選後即將卸下眾院議長職務，自然希望在任內最後幾個月能風風光光訪問台灣。

在英國《金融時報》18日獨家披露裴洛西計畫訪台後，中美兩國已交過好幾次手。在拜登於記者會表示「軍方有意見」後，北京反對的聲浪有逐漸升高之勢。中國並透過多重管道對美國私下放話，「如果裴洛西訪台，北京不排除武力相向」，包括「伴飛」或「攔截」。中國的高調反對，也激起美國國會的強烈反彈，讓拜登左右為難，為裴洛西的訪台安排護航。如果中國「伴飛」、美國「護航」的戰機飛行員都很理性、自制，雙方都過個場，算是達成任務，但又不傷和氣，自然是最好。

1996年美國柯林頓總統派出兩艘航母協助台灣化解台海危機後，在白宮召開國安會議時告訴幕僚：「總得有人告訴李登輝下次不要再搞訪問美國這種遊戲。」相信拜登政府也會派遣代表團訪台，警告蔡英文政府以後少動這種腦筋。

倘若中美兩國或任何一方飛行員不夠理性、自制，則雙方飛行員擦撞甚至開火，有可能讓台海緊張情勢升高，甚至造成中美兩國衝突擴大。如果是中國在衝突中占了上風，則美國將顏面掃地，美國在印太地區的威信與領導能力也將嚴重受損。

但若是美國占了上風，中國領導人習近平在中共二十大出任「領袖」的地位不免受到影響。北京一時之間可能不會挑戰美國，但卻會「柿子挑軟的吃」，將不滿發作到台灣身上。

美國是三權分立的政治體制，行政部門與立法部門不相統屬，地位大致平等。只要裴洛西執意訪台，即使貴為總統也僅能尊重，還必須善盡保護之責。唯一能夠讓裴洛西改變主意的就是她自己，如果她決定放棄訪台，恐怕也必須找一個很好的理由，因為她在4月已用「染疫」為由取消台北之行，再用同樣理由可能成為笑柄。若是裴洛西放棄訪問台北，也許台海危機可以避免。

在柯林頓眼中，李登輝是麻煩製造者；在小布希總統眼中，陳水扁當然也是麻煩製造者；在拜登眼中，恐怕這頂帽子仍將送給蔡英文。李登輝、陳水扁、蔡英文在美國眼中倒是一脈相承，香火不斷。（淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）