陳時中自從開始跑競選行程之後，除了他的黃金陣容競選戰車還有熱鬧可看之外，其他真是乏善可陳。例如向萬華不乾不脆的道歉，向已經在視頻開會的雙城論壇開炮，彷彿開個視頻會就會木馬屠城一般。

這些都是演給市民看的熱鬧場面，目的在刷存在感。離開了指揮中心的陳時中，就像失了左膀右臂的防疫戰場逃兵，完全無門道可看。除了一張嘴還能罵戰以外，看不到對市政的任何實質建言。對於即將到來的BA.5變種病毒，離開了指揮中心幕僚的陳時中，好像甚麼都傻了，提不出對地方政府的任何政策建言，坐實了在指揮中心的記者會上的陳時中，只是個無腦的提線木偶罷了。

除了對防疫無腦之外，陳時中一直發布不了BA.5地方因應對策的原因，是對地方的業障太深。法定傳染病的一切防疫權限都歸政府管轄，但政府包括了地方與中央政府，各司其職。國家大門的檢疫工作屬於中央，傳染病進入社區後就屬於地方政府管轄。但是民進黨的中央就是善於利用可以徵用防疫物資的法定權力，上綱濫用到分配防疫物資，將地方急需的防疫物資當作自己的操控籌碼。再依據對民進黨的忠誠度發放，雙北雖是疫情最嚴重的縣市，但分配的疫苗又慢又少，目地只在挑起民眾對地方政府的怨恨。更想突顯民進黨的縣市就是防疫給力，非民進黨的防疫就是不給力。哪管你百姓的死活。

到了疫情大量擴散，輕重必須分流，才能將病房留給重症病患。地方籌建方艙醫院是解決輕重分流的重要政策，但陳時中偏要以設立集中檢疫所來替代方艙醫院。這是牛頭不對馬嘴的違法行為，目的又是為打擊不同政黨的地方政府。輕症病人當然是病人，病人不住在醫院，若出現任何醫療問題都可以延誤就醫來投訴。只要能收治進任何醫院，延誤就醫就不能成立。陳時中偏要剝奪地方政府設置及核准方艙醫院的權力，卻巧立名目搞個歸中央管轄的集中檢疫所收病人，這是明顯違反醫療法的密醫行為，在指揮中心的護航下，反成為打擊反對黨的工具，才不會管是否會有醫療糾紛，所有的醫療糾紛都在冗長的訴訟中自然瓦解。陳時中造了這麼多業障，現在又想來地方選，繼續造孽，台北市民會這麼糊塗嗎？

BA.5變種並不可怕，只要看拜登他老人家，如此輕症，又恢復如此神速，就知道BA.5除了免疫逃脫之外，無異於其他的Omicron病毒。中央防疫政策只需持續境管政策即可，地方則應去除超額死亡的風險因子，就可以讓BA.5成為真正流感化的病毒。

但是規畫方艙醫院、扶持老弱病殘、基層投入防疫、醫療進駐長照等蔣萬安提出的地方防疫政策，都踩到了陳時中的痛腳，現在的陳時中又絕對不敢反對以前的陳時中，去提出類似的政見。這就是陳時中面對BA.5，對台北市民一直提不出地方防疫政見的最主要原因，一直在演野台戲來充數，是在掩飾心中的不安。（作者為中華民國防疫學會理事長）