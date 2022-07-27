媒體報導，針對國民黨蔣萬安公布「台北隊」競選團隊名單，分別由立委賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，羅淑蕾等人擔任12個行政區後援會榮譽總會長，遭到「部分有心」網友質疑10個人的年紀加起來高達675歲。對此，前衛福部長陳時中在出席「2022 Model APEC」開幕式受訪表示，「年輕的找老的，像我老的就找年輕的」云云！

坦白說，陳時中不說還好，一說就立馬露餡自己「無知與無良」的人格缺點。首先，無知的是，真的要建議一下阿中認真做功課，所謂10人年紀高達675歲的論述，請回頭檢視當時蘇貞昌出馬競逐新北市長「五府千歲」的辯詞與敗選者聯盟的難堪記錄。就算平均67.5歲，也比阿中本人還更年輕許多。

其二，更嚴重的無良表現是，經阿中這麼一提醒，眾人才突然驚覺原來王定宇找顏若芳、王必勝找小護士與李伯璋十指緊扣友人女兒等，符合民進黨的政治慣性，真的都是老的找年輕的啊。

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