民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文，與該所學長另一名研究生余正煌的論文有多處雷同，到底是誰抄誰，引發外界高度關注。余正煌27日發出公開聲明強調，論文都是按照學術規範「自行」撰寫完成，沒有任何抄襲；他還強調，日後如果再有人指控他的論文抄襲，他「將依法追訴相關責任，以維自身權益。」

對此，林智堅競選辦公室表示，林智堅只是說自己的論文絕無抄襲，但從來沒有「指責任何人有抄襲的情況。」林智堅的委任律師黃帝穎則表示，余正煌的說法與國安局長陳明通的說法「大致相符」。這都是鬼扯。

自7月5日林智堅論文爆發涉嫌抄襲以來，林智堅的指導教授、國安局局長陳明通就不斷表示，雖然林智堅畢業的時間比余正煌晚，但林的論文是原創且還提供了相關資料給余，讓余正煌得以完成碩士論文；林智堅也在日前的記者會中強調，他的論文寫作比余正煌更早，絕對沒有抄襲。

儘管陳明通和林智堅都非常技巧的沒有說余正煌抄襲，但他們的說法就是明示、暗示這2篇論文之所以有那麼多地方雷同，是余正煌抄襲了林智堅。但是因為事發之後，外界一直找不到余正煌，因此不少人擔心他可能是被「搓掉了」，所以不敢發聲。畢竟林智堅深受蔡英文寵愛，陳明通又是國安局長，身為調查局人員的余正煌怎敢違逆？

不料，余正煌並沒有默默揹下抄襲這個黑鍋，27日的聲明給了林智堅和陳明通重重的一擊，因為他等於明確否認了陳明通與林智堅暗示余正煌論文是抄襲的說法。

2本論文內容有那麼多相同之處，甚至連錯字也一樣，但2人都說是原創、沒有抄襲，這怎麼可能？林智堅和余正煌一定有一方說謊，但到底是誰？台大的論文審定委員會乾脆再進行一次論文口試，請2位涉案人從研究架構、研究方法到研究發現，做個清楚的陳述，看看誰跟自己的論文「比較熟」，或許可以判斷誰是原創、誰是非原創；好在余正煌在2016年完成碩論口試、林智堅2017年畢業，距離現在都還不久，真正是一個字、一個字自己完成論文的那個人應該記憶猶新吧。

論文門陷入羅生門，但可以肯定的是，作為林智堅指導教授與余正煌口試委員的陳明通，同時看過2本論文，卻沒有發現其中有如此多雷同之處，竟然讓2個人都順利過關，有明顯失職甚至有包庇抄襲者的問題，無論是誰抄誰，陳明通都脫不了干係。

其實林智堅的論文究竟是怎麼回事，明眼人一看就知，社會也早有公論，但林智堅就是要硬拗、民進黨就是要包庇，結果事情越鬧越大，不但林智堅個人人格可能破產，還將連累民進黨其他市長參選人的選情，如今，連陳明通的官位都面臨不保。為了一個小英男孩，犧牲那麼多人，值得嗎？林智堅還是趕快「自我了斷」吧！（作者為作家）