經過這幾天輿論對林智堅碩士論文抄襲事件不斷炒熱，對學校與當事人有著絕對的壓力，稍早中華大學傳出審議委員會召集人工管系主任馬恆突然請辭，引發政治聯想。不過，台大國發所當事人之一的余正煌發出嚴正聲明自清，林智堅竟立馬軟了。

第一時間各界把馬教授請辭與如何釐清論文抄襲是非公道還原真相有絕對難度，一邊是執政黨希望讓林智堅有台階下，一邊在野黨迫切看到足以證明林智堅有抄襲事實。當兩造都透過媒體希望審議委員給個正確答案，順了姑意就可能逆了嫂意，馬恆選擇請辭是在情理之中，有誰敢接棒還真讓人質疑……

再者，資深媒體人黃揚明27日與台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛曝光余正煌聲明，余強調「本人之論文均按照學術规範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，再說我抄襲就告……。」余正煌三點公開聲明打臉陳明通與林智堅稍早4000多字說明，林智堅辦公室發言人黃韋鈞表示，林智堅市長自始至終都是在捍衛自己的論文絕無抄襲，並未指責任何人有抄襲的情況。

對比余正煌坦蕩蕩捍衛自己清白，林智堅遮遮掩掩、閃閃躲躲，最後龜縮的態度，反倒予人不夠光明正大、不夠堅定立場，林智堅最後要如何「自圓其說」，大家拭目以待了！

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