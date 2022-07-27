蔡英文政府似乎不像以往，對來訪的現任美國政要大吹法螺，大內宣台美關係多緊密，外交工作多成功。以前最愛大放厥詞的吳釗燮，此刻，既不主動放話發言，又無被動受訪，大大表彰自己的工作績效。反常必有妖，妖在何方？

不論裴洛西是否要連任，畢竟是現任眾議院議長；若訪台成功，也是台美斷交後首位現任最高層級而且是美總統繼任第二順位的高階。站在台灣的立場，美國願意突破台美外交框限，現任議長在訪，台灣當然表示歡迎。何況此次裴某來訪，種種跡象顯示是裴洛西的主動，而非蔡政府的努力。既是裴某主動送上門，蔡政府高興都來不及了，為何會反常的低調沉默？台灣應歡欣鼓舞迎接台美外交新境界，為何有識之士又愁眉不展？

究竟裴洛西來訪是天上掉下來的禮物或禍從天降的災星？拜登總統回應美方記者詢及此事，以「軍方表示不妥」回應。軍方亦公開表示，確向拜登與裴洛西做過相關相似報告。拜登又為何要公開回應，而非採取其他迴避方式，以保操作的迴旋空間？其中必有原故。

裴洛西預計訪台的消息曝光，是媒體主動採訪挖掘的消息或拜登政府有意阻止？或裴某有意造成既成事實將拜登的軍？我們無從查證，但放話可能性極高。筆者相信放話之前，拜登總統與裴洛西議長似乎交換過訪台之事，顯然不順。拜登傾向不同意，最大的原因是：避免破壞中美之間逐漸轉好的關係，期待習拜會成果，助期中選舉一臂之力；而裴某則認為拜登敗相已露，習拜會不但挽回不了期中選舉的困局，更加大證實以川普為首的共和黨，大選前一直宣稱拜登當選必然會跪舔中國，出賣美國，所以民主黨必須以更強烈的姿態，用中國最忌諱的台灣問題向北京示威，給北京出難題。

民主黨為贏得期中選舉的路線之爭，把台灣端上了火線；仙拚仙害死台灣這個「猴齊天」，台灣被莫名其妙地捲入戰火邊緣。裴洛西來台，不是為利台保台，是為民主黨期中選舉；拜登阻止裴洛西訪台，也不是為利台保台，也是為期中選舉。

台灣的立場、角色尷尬了！因此美國現任眾議長主動要訪台，原本高興歡迎都來不及了，結果不是沉默低調，就是愁容滿面！因為大家都認識到裴洛西這一訪，究竟會導致中美之間何種衝突？這衝突會給台灣帶來什麼影響？台灣「人在江湖，身不由己」捲入台灣無能面對的困局。小則改變兩岸軍事政治關係，大則不小心擦槍走火捲入戰火！

朝野兩大黨主要政客或有意問鼎2024大位的準候選人，居然個個噤若寒蟬。大家明知這個訪問不利台灣，大家都噤聲。是沒有勇氣面對美國？別怕，至少你與拜登選擇同一邊，難道不敢表態的朝野政客也認為拜登跛腳？是沒有膽識面對台灣人民說清楚，我們是小國玩不起中美兩大國之間的博弈，惹不起，總躲得起吧！連這種真話也說不出的膽量、說不清的能力，憑什麼我們要相信你們有能力帶領台灣走上正確的道路？

以選舉思維的政客，心想最好是裴洛西訪台引發中共激烈反彈，再來一波「芒果乾」大拍賣，說不定林智堅一屍殺五命的假論文、爛球場的危機，就逃過了！因此默默地期待「阿共拜託拜託，動作大一點，芒果乾就可賣更好的價錢。」

以台灣思維，就應不分黨派顏色，有膽識告訴人民真相，「我們不要擦槍走火，引來台灣的危機」。台灣不願成為美國政爭下的犧牲品，台灣玩不起中美的鬥爭，也無意介入，更拜託別把台灣捲入了。人民所要的極為卑微：和平、安全、安心而已。裴洛西議長，你就別來了，大家都安心！（作者為新黨副主席）

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