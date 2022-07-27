7月26日黨產會首度處分救國團，認定救國團現有財產中的61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得財產，命救國團移轉為國有，並認定其中9筆土地、建物已移轉他人而無法返還，依法自救國團其他財產中追徵2億4057萬3554元。

有關救國團不當取得財產問題，黨產會與救國團以協商多年，救國團也根據2014年最高法院確定判決認定：「救國團於民41年到58年間，隸屬於國防部，屬政府機構；民59年到77年間，為社會運動機構，屬非法人團體；民78年以後為公益社團法人，屬社會團體」。說明救國團並非國民黨的附隨組織。然而黨產會並未接受救國團說明，雖歷經8次協商，但黨產會顯然早有定見。

對於救國團的歷史爭議，救國團已經多次說明，筆者不再贅述，但黨產會這項處分，明顯違背法律原則中的保留原則、平等原則與比例原則，對人民財產權侵害莫此為甚，筆者必須提出，希望法界與社會人士正視此一問題。

首先就法律保留原則而言，法律保留原則或稱積極之依法行政，係指任何行政行為或規定均有法律明確授權。 授權明確性原則是從法律保留所衍生出的概念，指法律授權行政機關制定行政命令，基於權力分立原則，其授權範圍應明確、目的必須特定且內容必須具體，而不得為概括性、過於寬泛的授權立法。 黨產條例第4條第4款「不當取得財產」的定義，指政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產。「悖於民主法治原則」更難具體化，是什麼樣的行為違反民主法治？但法條這樣定很像是「空白授權」條款，授權黨產會去個案當中自行認定，明顯違背保留原則。法界與社會是否還要放任黨產會拿著這張「空白支票」到處砍殺。

其次就法律平等原則來說，平等原則，是指相同之事件應為相同之處理，不同之事件則應為不同之處理，除有合理正當之事由外，否則不得為差別待遇。如果經過最高法院作成判決的救國團已然屬於社會團體，黨產會只能以「想像中的」「救國團長期依照國民黨指示，深入校園從事國內校園政治偵防工作，藉由舉辦各類活動，領導青年學子之政治思想，協助國民黨與情治單位於海外各校佈建細胞」， 那麼6、70年前曾經獲得國民黨支持的企業、法人是否都應依據平等原則逐一清查追討，這是否有助於社會的和解共生、政黨公平競爭與健全民主政治，還是只是幫助某特定政黨黨同伐異的工具。

最後就比例原則觀點，比例原則又稱最小侵害原則或是禁止侵害過當原則，係指國家的權力行使若有侵害人民之必要時，應以最適當、最小侵害的方法為之。 黨產會宣稱，「救國團推定不當取得財產當中，屬82年12月31日以前取得部分，既涉及救國團執行國民黨壓迫體制工作而不當取得財產。且救國團聲稱其目前保留最早一期財務報告為82年12月31日，而未提出更早的財務報告、會計帳冊，無資料足以證明確有其他來源正當收入及其確切數額。 」其實相關帳冊能保留20年已經實屬難得，因早年相關財務制度未必健全，就據以追繳，是否符合比例原則？簡單的說救國團就算真的曾為黨國體制服務不當取得資產，其比例為何？多少比例是符合社會標準，多少比例有不當事宜？黨產會均未能說明，就認定82年12月31日以前取得部分為不當取得，是否洽當？

黨產會既已作成決議，在當前執政黨行政、司法甚至媒體一把抓的情況下，未來幾乎無翻案之可能，但筆者擔心此例一開將置法律基本原則不顧，未來執政黨與行政單位更是肆無忌憚，對人民財產的保障、民主政治的維護更令人擔憂了。（作者為退休大學教師）

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