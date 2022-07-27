新竹市代理市長陳章賢對花12億預算原地整建的新竹市棒球場，所發生各種危安狀況與場地設施不當，向球迷及球員致歉，並組成改善小組，保證以務實負責任的態度來面對解決！

看著陳代理市長委婉剴切的說話態度，個人腦海回想起約莫20幾年前，筆者在新竹服役時，是個負責眷村改建業務的小小尉官，那時恰好新竹市某個眷村土地是屬於「菸酒公賣局」所有，衍生許多侵佔或是計價爭議，陳代理市長那時是該局的業管課長，故常有接觸溝通協調，因能秉持將心比心的態度，把醞釀爆發的爭議消弭撫平。其後他轉任新竹市政府國宅課長，因為有了之前合作默契，讓許多老舊眷村得以順利遷納國宅安置。當時筆者因為職務歷練離開新竹，也就與他斷了聯繫，直到這次在電視上與他單向式的重逢！

面對新竹棒球場現在的窘況，其實就是在啟用時信誓旦旦說什麼都準備好了、沒有任何安全問題，結果成了「國王的新衣」現代版！這些保證一戳就破！說穿了就是大家有種「被欺騙」感覺；然而基於個人對公共事務的關注，無論是在各新聞媒體、政治人物、運動或是地方社群，閱讀了眾多的發言評論，發現在謾罵之餘，能提出建言者不多，倒是在一位鍾淑英市議員的臉書，看到她從議會考察實地走訪、啟用前的誠摯叮嚀到發生後的改進建議，評論中肯受用，個人建議竹市府的相關業管人員應該去看看，尤其她先前即已經呼籲市府要注意「場地安全不能得過且過」、「賽事品質不要遺憾缺陷」，現在竟全部都應驗發生！

12億棒球場確實有缺失，現最重要的課題是「如何善後」。即便需要追加預算，也必須開誠布公向議會及市民說明，錢要花在刀口上，不能無止盡的虛擲浪費！

筆者僅以當年曾與陳代理市長公務接觸的經驗，想藉由此投書表達一下：民選首長雖有任期，且政務官不具常任公務員資格，但整個新竹市政府的運作，絕大部分都是由經過國家考試及格任用的各職等公務人員（或約聘僱）在負責執行，陳代理市長的身分亦然，目前距離年底這屆市長任期僅餘短短幾個月，雖然是屬於看守時期，但一樣可以面對問題、解決問題！猶記當年馬英九總統任期將屆，遇到臺南大地震，時任行政院長張善政與臺南市長賴清德共同合作把善後工作處理，不因黨派、任期有所不為，期勉陳代理市長應秉擔任「國家公務員」的氣概與職責，積極勇於任事，不要再顧慮已離職的原任正、副市長施政或是人情包袱，大破才能大立，帶領新竹市政府的全體公務員，認真盡職做好應該做的本分，把所有不該發生的錯誤導正。

此外，筆者要提醒已離職的兩位正副市長，你（妳）們致歉是應該的，但說要責任一肩扛起，試問都已經辭職打包走人，要如何負責？難道是繼續伸出黑手指揮新竹市政府的任何一舉一動？縱使有此能力也不該這樣，可不可以讓新竹市政府上上下下公務員，不要涉入這些政治紛擾，專心地執行公權力嗎？呼應那位鍾議員的期盼，好好面對新竹棒球場現在的窘況，以務實開誠布公的態度，趕緊將缺失改進，千萬不要讓「新竹市」這個人文薈萃、科技創新的城市毀譽蒙塵！

（作者為玄奘大學公共事務管理碩士）