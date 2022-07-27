第十屆海峽青年節之第七屆「海峽兩岸好文章」青少年徵文活動已於日前截稿，目前活動主辦方已收到來自全福州市近百所中小學的6800多篇文章及台灣方面稿件近500篇。

第七屆「海峽兩岸好文章」徵文活動是由福州市教育局、福州日報社聯合主辦，新北市汐止動態閱讀協會承辦，活動於6月1日啟動。今年徵文活動的主題是「一家親同圓夢」，主辦方針對主題舉辦了「一家親同圓夢」采風寫作活動，由幾位老師帶領在福建的台生和羅源縣的中小學生，走進羅源縣食用菌研究中心和台商投資區，瞭解在福建的台胞、台企發展的心路歷程，探尋同根同源的閩台習俗兩岸文化，在幾位老師的現場指導下，創作富有真情實感的作文並參與本次徵文比賽。藉由采風寫作活動，更增加了福州與台灣的密切互動，體現了兩岸友好的風俗民情。

徵件的文章中，內容豐富且富有濃濃的兩岸同胞情懷，有學生想像自己化身為一隻穿越海峽的蚵仔，感受相同的飲食文化淵源；有的通過家族故事，講述兩岸三代人對淺淺一灣海峽的深深眷戀；也有學生通過民間習俗、節日慶典、宗族聚會、尋根之旅等，講述對兩岸同胞同根同源、同文同種的發現和思考……

目前徵文活動已進入緊張的評選階段，分為小學組、中學組、高中組（含高職），每組各設一、二、三等獎和優秀獎若干，優秀組織獎若干。徵文活動評選結果將於8月初公佈，優秀代表作品主辦方將發佈彙編。（蘭陵）